Klavierdoktor mit Kult-Status

Er ist ein Experte unter den Klavierstimmern: In seiner kleinen Firma in Fürstenfeldbruck arbeitet Jiri Fuchs noch heute als Vermittler und Berater bei Fragen rund ums Piano. © Weber

Unzählige Privatkunden, Musiklehrer, Chorleiter, Konzertveranstalter und Musikproduzenten verdanken Jiri Fuchs wohlklingende Instrumente. Als Klavierstimmer machte er jahrelang kurzen Prozess mit schiefen Tönen.

Fürstenfeldbruck – Es war bereits die zweite Karriere des heute 85-jährigen Bruckers. Zuvor stand er als Schauspieler auf Bühnen und vor der Kamera. Schauspieler werden – das wollte der gebürtige Prager schon als kleiner Junge. Doch der Weg an die Theaterakademie war ihm als Sohn eines „Kapitalisten“ zunächst versperrt.

„Mein Vater hat Schallplatten verkauft, war also Geschäftsmann“, erzählt Fuchs. Um den Sprössling in Kontakt mit der „Arbeiterklasse“ zu bringen, musste er im Sinne der kommunistischen Ideologie zunächst ein Handwerk lernen. Jiri Fuchs entschied sich für eine Branche mit direktem Bezug zur Kunst. Er wurde Saiteninstrumentenbauer, Klaviertechniker und -stimmer. Danach durfte er die Schauspielausbildung doch noch machen und studierte zudem Regie und Theaterwissenschaften.

Das Spektrum seiner beruflichen Stationen könnte breitgefächerter kaum sein – es reichte von Puppentheater über Pantomime bis zum politischen Kabarett, von Theater- über Operettenrollen bis zu Auftritten als Musikclown. „Ein bisschen farbig“ sei sein Leben verlaufen, sagt der Mann mit dem gepflegten weißen Bart, den er erst tragen kann, seit er nicht mehr auf Bühnen steht. „Schauspieler dürfen keinen Bart haben.“ Der würde bei der Verwandlung in andere Charaktere nur stören.

Das Ende des Prager Frühlings erlebte Fuchs in seiner Heimatstadt hautnah mit. Am 21. August 1968, dem Tag der Niederschlagung der Reformbewegung durch Truppen des Warschauer Pakts, wachte er morgens auf und schaltete das Radio ein. Was er dort hörte, klang wie Fiktion – wäre da nicht die Stimme des Nachrichtensprechers gewesen, den er persönlich kannte. Fuchs machte sich mit seiner Kamera auf den Weg durch die Stadt. Von einem offenen Fenster im ersten Stock des Nationalmuseums aus fotografierte er die heranrollenden Panzer – so lange, bis er eine Panzerkanone auf sich zielen sah und ein Schuss abgefeuert wurde, der glücklicherweise nicht traf. Erst da verließ er hastig das Gebäude und machte, dass er nach Hause kam. Danach hieß es, nichts wie Koffer packen und weg.

Glücklicherweise hatten Fuchs und seine Frau gerade ein Angebot des Stadttheaters Hof an der Saale bekommen. 1969 führte der Weg sie nach München, 1971 nach Bruck. Das Ehepaar bekam ein Engagement in der Westernstadt „Hot Gun Town“ in Grafrath – er als Marschall, sie als Can-Can-Girl. „Leider fiel die Westernstadt später einer Brandstiftung zum Opfer“, erinnert sich Fuchs.

Auch wenn sein Engagement dadurch abrupt endete, blieb der Cowboyhut sein Markenzeichen. Bis heute trägt er ihn gern. Während er auf neue Theaterangebote wartete, machte Fuchs die Bekanntschaft des Brucker Galeristen Paul Adelhoch. „In seinem Verkaufsraum stand ein altes Klavier. Aus Neugier habe ich es untersucht und festgestellt, dass es überholungsbedürftig war.“ Ob er sowas könne, fragte Adelhoch mehr zum Spaß. „Das war die Geburtsstunde meiner kleinen Firma ‘Piano Fuchs’.“

Damals gab es noch keine Stimmgeräte. Klavierstimmer arbeiteten nach dem Gehör, und Fuchs war ein Meister seines Fachs. Bald war er bayernweit gefragt. Erst das Aufkommen elektronischer Hilfsmittel ließ das Geschäft einbrechen, doch mittlerweile hatte der Brucker ohnehin das Rentenalter erreicht. Ganz losgelassen hat ihn seine Arbeit dennoch nicht. Bis heute steht er als Berater und Vermittler bei Fragen rund ums Klavier zur Verfügung.