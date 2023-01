Klimaprotest in Lützerath: Grünen-Abgeordnete antwortet Jugendlichen

© Dwi Anoraganingrum via IMAGO

Fürstenfeldbruck

Von Tobias Gehre schließen

In Reaktion auf einen Brief Brucker Jugendvertreter reagiert Beate Walter-Rosenheimer (Grüne). Sie weist auf den Kohle-Kompromiss hin. Die Klimaschutz-Ziele seien weiter im Blick.

Fürstenfeldbruck – Mit einem offenen Brief haben der Stadtjugendrat Fürstenfeldbruck und die Jugendbeiräte mehrerer Kommunen im Landkreis sich mit den Klimaprotesten in Lützerath solidarisiert. Darin forderten sie auch die für den Landkreis zuständigen Bundestagsabgeordneten auf, sich für einen Stopp des Kohleabbaus unter dem Dorf in Nordrhein-Westfalen einzusetzen. Jetzt hat die Grünen-Abgeordnete Beate Walter-Rosenheimer den Jugendlichen geantwortet.

Dass sie nicht einmal 24 Stunden dafür brauchte, dürfte auch daran liegen, dass die Grünen die größte Erklärungsnot gegenüber ihrer Basis haben. Schließlich sind sie mit für den Kompromiss verantwortlich, der das Abbaggern der Kohle unter Lützerath möglich macht.

Leider seien die Grünen nur eine von drei Regierungsparteien, müssten um alle Entscheidungen hart ringen und sich am Ende mit Kompromissen zufrieden geben. „Das ist auch Demokratie. Die Alternative ist: Nicht zu regieren und damit gar nichts umsetzen zu können“, so Walter-Rosenheimer.

Der Kompromiss

Der Kompromiss stelle sicher, dass die Braunkohlekraftwerke nur bis März 2030 betrieben werden – ganz unabhängig davon, wie ihre wirtschaftliche Situation sei. „Das haben wir im Bundestag gesetzlich sichergestellt.“

Unabhängig davon müssten die erneuerbaren Energien in Deutschland weiter ausgebaut werden. Mit der EEG-Reform im Sommer 2022 habe man dafür die Weichen gestellt. Mit dem Energieeffizienzgesetz, das noch kommen soll, wolle man den Verbrauch reduzieren und auf allen Ebenen effizienter werden.

Walter-Rosenheimer verweist auch auf gesetzliche Überprüfungsschritte zur Einhaltung der Klimaziele. Drohe das Nichterreichen dieser Ziele, müsse die Bundesregierung entsprechende Maßnahmen zur Emissionsminderung vorlegen. „So behalten wir den Klimaschutz in dieser schwierigen Versorgungssituation konsequent fest im Blick“, erklärt Beate Walter-Rosenheimer.

