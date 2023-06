Stadt stellt Weichen für den Klimaschutz - Referentin nennt ihre Pläne

Von: Ingrid Zeilinger

Windrad und Solaranlage © Detlef Heese/IMAGO

Es ist der rote Faden für die nächsten Jahre: Der Stadtrat hat die Klimastrategie auf den Weg gebracht. Die Klimaschutzreferentin denkt dabei schon mehrere Schritte weiter. Sie sieht Handlungsbedarf und Fördermöglichkeiten.

Fürstenfeldbruck – Während die Klimastrategie gerade erst auf den Weg gebracht wurde (siehe unten), hat die Klimaschutzreferentin Alexa Zierl bereits weitere Projekte in der Pipeline. Mehrere Anträge liegen in der Stadtverwaltung und warten auf die Diskussion im Umweltausschuss. „Wir müssen bei den städtischen Liegenschaften vorankommen“, sagte sie im Rahmen eines Pressegesprächs. 300 000 Euro pro Jahr liegen für PV-Anlagen auf städtischen Liegenschaften bereit. Diese sollten abgerufen werden – was nicht ausgegeben wurde, sollte ins Folgejahr übertragen werden. Neu aufnehmen will Zierl auch Balkon-PV-Anlagen für städtischen Wohnungen.

Energiemanagement

Ferner beantragt die Klimaschutzreferentin die Einführung des Kommunalen Energiemanagements für die Liegenschaften. Dabei wird bei Strom, Wärme und Wasser nach Energie gesucht, man finde Energiefresser. Die Zeit dränge, da es noch ein Förderprogramm gebe, bei den 70 Prozent der Kosten bezuschusst werden – auch Personalkosten, sagt Alexa Zierl. Die Überwachung könne die neue Energieagentur übernehmen.

Überhaupt solle der Klimaschutz bei Ausschreibungen in die Wirtschaftlichkeitsberechnung mit einbezogen werden. Alexa Zierl schlägt vor, nicht die Anschaffungs- sondern die Lebenszykluskosten als Grundlage anzusetzen.

Wärmeplanung

Einen weiteren Förderantrag würde sie für Kommunale Wärmeplanung stellen. Dahinter verbirgt sich eine Übersicht, in welchem Stadtgebiet sich welche Art der Versorgung eigenen würde. „Wir sollten also die Erneuerung des Energienutzungsplans vorziehen.“ Laut Alexa Zierl winken 90 Prozent Zuschuss, wenn der Förderantrag noch heuer gestellt wird. Impulse und Tipps erhofft sie sich durch die – ebenfalls beantragte – Teilnahme am European Energy Award“.

Das veraltete Solarkataster möchte die Stadträtin erneuern und um ein Gründach-Kataster ergänzen. Für die Bürger sollten neben den Balkon-PV-Anlagen auch Förderprogramme für den Erhalt von großen Bäumen auferlegt werden. Im Bereich Windkraft fordert Alexa Zierl, die Planungen eines Windrads bei Puch wieder aufzunehmen. Der Standort sei untersucht und gut bewertet, das Denkmalschutzgesetz – das Argument brachte das Projekt zu Fall – werde geändert. „Aber wir sollten vorher Bürgerbeteiligung machen.“

Klima-Check bei allen Projekten

Einführen will Alexa Zierl schließlich auch einen Klima-Check bei allen Projekten und Sitzungsvorlagen. Dass dies der Verwaltung Arbeit macht, sei ihr bewusst. Daher schlägt sie eine halbjährige Testphase vor – und würde den Klima-Check in dieser Zeit übernehmen. Dass nicht alles sofort umsetzbar ist, sei ihr bewusst. „Wir sollten es erstmal auf einfache Dinge begrenzen: PV-Anlagen auf städtischen Dächern und das kommunale Energiemanagement.“ Plus die Fördertöpfe für die Bürger.

Fahrplan für Fürstenfeldbruck bis 2035

Die Verwaltung um Lucia Billeter und Daniel Walleit vom Klimamanagement haben einen großen Maßnahmenkatalog erarbeitet. Er ist in die Bereiche Klimaschutz und Klimaanpassung aufgeteilt und beinhaltet die unterschiedlichsten Dinge, die die Stadt und die Bürger unternehmen könnten. Baumpflanzungen, erneuerbare Energie, Dämmung, Emissions-Vermeidung und vieles mehr sind aufgelistet. „Es ist ein Meilenstein, was die Klimastrategie der Stadt angeht“, sagte Oberbürgermeister Christian Götz im Stadtrat.



Das Gremium war sich einig, das Papier auf den Weg zu bringen. Finanzreferent Klaus Wollenberg (FDP) wies aber darauf hin, dass aufgrund des von der Kommunalaufsicht verordneten Haushaltskonsolidierungskonzepts keine Mittel für Projekte oder gar Personal vorhanden seien. „Ich will kein Spielverderber sein, aber es kann in den nächsten vier bis fünf Jahren nicht umgesetzt werden.“



Stadtbaurat Johannes Dachsel kämpfte für das Papier. „Ich sehe diese Aufgabe als Pflichtaufgabe unserer Generation.“ Maßnahmen wie der Runde Tisch Klima würden kein Geld kosten, ergänzte Klimaschutzreferentin Alexa Zierl (ÖDP). Man müsse eben schauen, woher man das Geld nehme, meinte Jan Halbauer (Grüne). Tue man nichts, werde es teurer. Vielleicht sei das der Antrieb, um mehr Einnahmen für die Stadt zu generieren, ergänzte Andreas Lohde (CSU). Gegen zwei Stimmen brachte der Stadtrat das Klimaschutzkonzept auf den Weg.



Auch die Stadtverwaltung soll klimaneutral und resilient werden. Dagegen stimmte neben Wollenberg auch Markus Piscitelli (CSU). Er kritisierte, dass sich die Stadt nicht wie andere Kommunen bis zum Jahr 2040 Zeit lasse, sondern die Klimaneutralität schon 2035 erreichen wolle. imu

