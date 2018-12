Dem Klimawandel vor der Haustür begegnen

Die große Politik ringt im polnischen Katowice derzeit ums Klima. Doch was, wenn dessen Wandel gar nicht mehr aufzuhalten ist? Im Landkreis bereitet man sich darauf bereits vor. Kommunen und Institutionen treffen Vorkehrungen für lang anhaltende Hitzewellen und sintflutartige Starkregenfälle.

Fürstenfeldbruck – Hinter Deutschland liegt das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und 2018 reiht sich ein in eine ganze Serie von Rekorden. Neun der zehn wärmsten Jahre wurden ab dem Jahr 2000 verzeichnet. Der Klimawandel ist in vollem Gange – da sind sich viele Experten sicher. Hitzewellen kommen öfter und dauern länger. Gleichzeitig steigt die Gefahr lokaler Sturzfluten, die binnen Minuten ganze Orte unter Wasser setzen können. Der Landkreis bleibt von dieser Entwicklung nicht verschont. Deshalb sind Kommunen, Ämter, Behörden und Institutionen bereits seit längerem dabei, die Infrastruktur an die sich verändernden Bedingungen anzupassen.

Starkregen

Ein Wall gegen die Flut, an einem Hang oberhalb von Oberschweinbach. Ein Gewässer gibt es weit und breit nicht. Und doch wird die Barriere gebaut. „Vor zehn Jahren hätten wir das noch nicht gemacht“, sagt Markus Hörmann, Bauamtsleiter in der Verwaltungsmeinschaft (VG) Mammendorf. Doch Flutkatastrophen wie 2016 in Braunsbach in Baden-Württemberg oder in Simbach haben die Planer vorsichtig gemacht. Denn die quasi stationären Gewitter, die damals unfassbare Regenmengen in kurzer Zeit abluden, können auch den Landkreis heimsuchen. Und in immer wärmer werdender Luft steigt das Risiko solcher Extremwetterlagen. Vor allem Regionen, wo das Wasser schlecht versickern kann, sind gefährdet. Der Lehmboden um Oberschweinbach gehört dazu.

Manche Kommunen haben bereits so genannte Starkregen-Gefahrenkarten entwickeln lassen – etwa die Gemeinde Wörth bei Erding, erklärt Christian Leeb, Leiter des Wasserwirtschaftsamtes München. In der Region um Fürstenfeldbruck gibt es solche Karten noch nicht. „Aber gerade im westlichen und südlichen Landkreis wäre das eine Maßnahme, die man sich überlegen könnte“, sagt Leeb. Denn die Kombination aus Lehmboden und Hügeln stelle eine potenzielle Gefahr dar.

Was das konkret heißt, hat man in Biburg bereits erlebt. Der Allinger Ortsteil liegt in einer Senke auf lehmigem Boden und wurde 2002 nach heftigen Niederschlägen überschwemmt, wie sich Bürgermeister Frederik Röder erinnert. Daraus haben die Biburger gelernt. Die Bauern etwa pflanzen ihren Mais jetzt quer zum Hang. Das Wasser soll so gebremst werden. Außerdem hat die Gemeinde Stützmauern am Ortsrand errichtet.

Gefährdet ist laut Röder aber auch Alling selbst. Ein Gutachten hat das Gefahrenpotenzial des Starzelbaches untersucht. Als Nadelöhr gilt die Stelle im Dorf, wo der Bach unter einem Haus hindurch fließt. Dort tritt er bei Hochwasser über die Ufer und flutet das Altdorf. Welche Maßnahmen getroffen werden können, steht laut Röder noch nicht fest. Bis Jahresende soll das Gutachten aber auch dazu Aufschluss geben.

Dass gehandelt werden muss, steht für den Rathaus-Chef außer Frage. Wegen des Klimawandels müsse man in Zukunft öfter mit Hochwassern rechnen. Die Jahre 2002 und 2013 hätten das gezeigt. Das letzte Hochwasser davor war 1963. Röder: „Die Intervalle werden kürzer.“

Hitzewellen

Stabile Hochdrucklagen im Sommer wie es sie heuer und auch in den vergangenen Jahren gab, könnten in Zukunft zur Regel werden. Vor allem größere Kommunen mit viel Beton und Asphalt aber wenig Grünflächen sind anfällig für Hitze. In Germering hat man das erkannt – und handelt. Ausgleichsflächen für Neubauten sollen möglichst nah an den versiegelten Arealen liegen. Das Wasser, das die Pflanzen verdunsten, soll für Abkühlung sorgen, erklärt Stadtbaumeister Jürgen Thum.

Bei neuen Gewerbebauten werde zudem im Bebauungsplan eine Dachbegrünung festgelegt, wenn es Sinn mache. Auch beim größten Neubauprojekt der Großen Kreisstadt hat man den Klimawandel im Blick. Das Kreuzlinger Feld liegt im Südwesten der Stadt. Weil aus dieser Richtung oft der kühlende Wind kommt, ist im Neubaugebiet ein Boulevard geplant, der auch als Korridor für Frischluft für das Stadtzentrum dient.

Wälder spielen bei der Abkühlung von Städten ebenfalls eine wichtige Rolle. Besonders deutlich wird das beim Rothschwaiger Forst westlich von Fürstenfeldbruck. Die Bayerischen Staatsforsten sind momentan dabei, den Wald mit Laubbäumen fit für den Klimawandel zu machen. Das passiert zwar auch in vielen anderen Wäldern. Der Rothschwaiger Forst dient aber auch als grüne Lunge der Stadt und sorgt vor allem nachts für Abkühlung, erklärt Forstbetriebsleiter Robert Bocksberger.

Gedanken über die zunehmenden Hitzewellen hat man sich auch im Brucker Pflegehaus von Lepel-Gnitz des Roten Kreuzes gemacht. Senioren sind besonders anfällig für Hitze. Im Rekordsommer 2003 starben in Europa bis zu 70 000 Menschen durch die hohen Temperaturen. Deswegen gibt es in der Einrichtung Überlegungen, die Fußbodenheizung auch zur Kühlung zu nutzen, sagt Heimleiterin Andrea Löw.

Dürren

Der trockene Sommer hat auch im Landkreis die Grundwasserspiegel sinken lassen. In Schöngeising etwa sind sie auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Messungen, sagt Christian Leeb vom Wasserwirtschaftsamt. Auch in Maisach oder Mammendorf verzeichne man sehr niedrige Stände. „Seit heuer sind wir deswegen beunruhigt“, sagt Leeb. Man müsse sich darauf einstellen, dass es nicht mehr so viel regne. Über die Trinkwasser-Versorgung müsse man sich aber noch keine Sorgen machen. Es drohten keine Engpässe. Leeb: „Aber wenn es noch zwei weitere solche Sommer gibt, muss man sich Gedanken machen.“ (Tobias Gehre)