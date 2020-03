CSU stärkste Kraft - Frust bei der SPD: So ist der neue Stadtrat zusammengesetzt

Keine klaren Mehrheiten und neun Gruppierungen: Der neue Stadtrat wird noch mehr über die Fraktionsgrenzen hinweg kooperieren müssen. Jubel herrschte vor allem bei den Grünen und den Freien Wählern. Die SPD stürzte dagegen ins Bodenlose.

Fürstenfeldbruck – Stärkste Fraktion im Stadtrat bleibt die CSU. Die Christsozialen rutschten im vorläufigen Ergebnis von 35 auf gut 29 Prozent ab und verloren im Vergleich zum Ergebnis von 2014 zwei Sitze. Doch nachdem drei Fraktionskollegen in den vergangenen sechs Jahren die Seite gewechselt haben, sprach Ortschef Andreas Lohde von einem Gewinn. „Wir sind mit elf Sitzen in den Wahlkampf gegangen und mit zwölf rausgekommen.“ Das sei erfreulich, zumal er nicht mit mehr gerechnet habe. „So eine Wahl ist immer wieder eine Personenwahl.“ Zu den Verlusten habe wohl auch beigetragen, dass etliche Wähler aufgrund des Coronavirus nicht mehr ins Wahllokal gegangen seien, berichtet Lohde. Für die Briefwahl sei es zu spät gewesen. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 50 Prozent.

Auch bei der BBV bewertet man den Wahlausgang positiv. „Gerade wenn man bedenkt, dass die Bürgermeisterwahl als Zugpferd fehlt“, sagt Vize-Bürgermeister Christian Götz. Denn gerade Klaus Pleil als OB-Kandidat katapultierte die Bürgervereinigung nach vorne. Zwei Sitze weniger seien seine Prognose gewesen, sagt Götz. Er glaubt, dass einige Wähler zu den Grünen abgewandert sind. „Wir haben es geschafft, ein paar Neue und Junge reinzubringen“, bilanziert Götz. „Da kann man gut zusammenarbeiten.“

Die Wahlsieger

Vor allem Markus Droth hat einige Stimmen zu den Freien Wählern mitgenommen, die 10,3 Prozent – doppelt so viel wie vor sechs Jahren – und vier Sitze erreichten. „Über zehn Prozent ist ein Wahnsinnsergebnis“, jubelte Georg Stockinger. „Das hat mit unserer guten Arbeit zu tun und mit dem Zuwachs durch die Familie Droth.“ Die wird vermutlich gleich mit zwei Personen im Stadtrat vertreten sein. „Das wird ein Familienunternehmen werden“, scherzte Stockinger. Für ihn ist das Ergebnis ein Beleg, dass für die Bürger doch die Sachpolitik im Vordergrund stehe.

Grund zum Jubeln gab es auch bei den Grünen, die sich sitzmäßig fast verdoppeln konnten. Mit nunmehr sieben Sitzen stellen die Grünen nun die drittstärkste Fraktion. „Das ist ein tolles Ergebnis“, sagte Jan Halbauer. Er sieht es als Beleg dafür, dass auch in Fürstenfeldbruck Umwelt- und Klimaschutz wichtig genommen werden. Er vermutet, dass der Bürger einen politischen Wechsel wünsche.

Die Wähler haben den Grünen einen klaren Auftrag gegeben, folgert Halbauer. „Wir haben deutlich Verantwortung bekommen, die müssen wir wahrnehmen.“ Schließlich gehöre man zu den Großen. Doch er ist zuversichtlich: „Wir sind mit vielen jungen Frauen im Stadtrat und gut aufgestellt“, so Halbauer.

Auch Dieter Kreis (ÖDP) ist zufrieden mit 4.4 Prozent. Er und Alexa Zierl haben wohl den Sprung in den Stadtrat geschafft. „Ich freue mich, dass wir eine richtige Fraktion sind“, sagt Kreis, der seine Stadtratskarriere als Einzelkämpfer gestartet hatte. Und noch etwas stimmt ihn positiv: „Rechtsausleger sind nicht reingekommen.“

Die Verlierer

Frust herrschte gestern dagegen bei der SPD. Die Sozialdemokraten halbierten ihre Sitzzahl, landeten bei 7,8 Prozent und wurden sogar noch von den Freien Wählern überholt. „Das ist ein schwerer Schlag“, sagte Philipp Heimerl. „Unsere Ziele waren völlig anders.“ Nun müsse man analysieren, woran es gelegen hat, und die Wahl intern aufarbeiten. Setzte man auf die richtigen Personen und Themen? Oder wurde die Stadtratsarbeit als zu wenig konstruktiv wahrgenommen? Darüber werde man sprechen.

Erst einmal wolle man die Arbeit der aktuellen Fraktion gut zu Ende bringen, sagt Heimerl. Wie es aussieht, wird er als einziger übrig bleiben und von zwei neuen Frauen begleitet. „Wir werdne uns erst finden müssen.“

Auch bei Klaus Wollenberg (FDP) ist die Enttäuschung groß. Denn mit 3,2 Prozent reicht es wieder nur zu einem Sitz, nachdem er in der Amtsperiode Zuwachs von Herwig Bahner bekommen hatte. „Es ist enttäuschend.“ Wollenberg macht für das Ergebnis zwei Gründe aus: Die Misere der FDP in Thüringen und die Diskussion um Äußerungen von Herwig Bahner im Kreis- und Ortsverband. „Beides hat uns nicht genützt.“ Nun müsse er sehen, was er daraus mache.

Als Einzelkämpfer wäre Wollenberg in keinem Ausschuss vertreten. Daher will er mit den Fraktionen sprechen, sich entweder mit einer kleinen Gruppe zu einer Ausschussgemeinschaft verbünden oder sich einer Fraktion anschließen.

Die Neulinge

Sowohl Die Partei als auch die Linke haben es auf Anhieb in den Stadtrat geschafft – beide vermutlich mit einem Sitz. „Wir sind zum ersten Mal angetreten, ich bin sehr zufrieden“, sagte Florian Weber über das „beste Ergebnis seit dem Kriegsende“. Es habe Spaß gemacht. Nun will er Gespräche mit den Linken führen.

Deren Ortschef Adrian Best bezeichnet zwei Prozent als ernüchternd. „Wir hatten uns mehr erhofft.“ Aber man sei zufrieden, es auf Anhieb ins Gremium geschafft zu haben. Nach Stimmen ist noch nicht sicher, ob er oder Axel Lämmle den Sitz holen. Dennoch wird wohl Best vereidigt werden, da Lämmle schon im Vorfeld angekündigt hat, nicht mehr in den Stadtrat zu wollen. Seine Präsenz habe den Linken im Wahlkampf geholfen, sagt Best. „Ich freue mich auf die neue Erfahrung im Stadtrat.“

Stimmen zur Wahl

OB Erich Raff stellt das Wahlergebnis vor Herausforderungen. Denn eine klare Mehrheit gibt es für CSU und Freie Wähler weiterhin nicht – aber auch nicht für die Oppositionsparteien von SPD, Grünen und BBV. Daher wird er weiterhin um Unterstützung bei allen Fraktionen werben müssen. „Es liegt jetzt am Oberbürgermeister, dass es im Stadtrat konstruktiver weitergeht und wir nicht wieder sechs Jahre Stillstand haben“, sagt Klaus Wollenberg (FDP). Das Schlechteste sei, wenn es so weitergehe wie bisher. Das Konzept der vergangenen sechs Jahre habe nicht funktioniert, sagt auch Jan Halbauer (Grüne). „Der OB ist die Schaltstelle, ihn muss man einbinden.“ Gerade in den vergangenen Monaten waren die Gräben tief, Stadträte teils zerstritten und die Fronten verhärtet. Nun hoffen alle, dass die neuen Gesichter frischen Wind und Frieden ins Gremium bringen. „Ich möchte die Wahl als Neuanfang sehen, um mit neuen Personen etwas voranzubringen“, sagt Andreas Lohde (CSU). Die Zersplitterung durch viele Fraktionen mache es nicht leichter, Projekte zu realisieren. „Da muss jeder ein Stück weit Abstriche von den eigenen Vorstellungen machen.“

Der Wille zur konstruktiven Zusammenarbeit ist überall hörbar. „Ich wünsche mir, dass alle über ihren Schatten springen und nicht gegeneinander arbeiten, sondern bei Großprojekten an einem Strang ziehen“, sagt Dieter Kreis (ÖDP). Auch Florian Weber (Die Partei) freut sich auf frischen Wind. „Ich hoffe, dass ein neuer Umgangston herrscht.“ Georg Stockinger (Freie Wähler) fordert eine Rückkehr zur Sachpolitik. „Es geht nur, wenn man die Ideologie rauslässt.“ Ohne persönliche Anfeindungen sehe er die Chance für einen Neuanfang. „Wir werden intensiver um Mehrheiten ringen müssen“, glaubt auch Philipp Heimerl (SPD). Aber: „Der Schnitt durch die Wahl ist auch eine Chance, in ruhigere Fahrwasser zu kommen.“ Es komme darauf an, wie die drei großen Fraktionen sich ausrichten. Die BBV lasse sich keinem Lager zuordnen sondern entscheide sachbezogen, kündigt Christian Götz an. Der eine oder andere, der für schlechte Stimmung gesorgt habe, sei nicht mehr dabei. „Ich hoffe, dass die Neuen die Stimmung etwas heben.“ Nur vor einem hat er Angst: „Ich habe die Befürchtung, dass die eine oder andere Gruppierung die nächsten drei Jahre Wahlkampf betreibt“, sagt Götz. „Davor graust es mir.“

Die Zusammensetzung des neuen Stadtrats

CSU: Andreas Lohde, Franz Höfelsauer, Martin Kellerer, Birgitta Klemenz, Johann Schilling, Geeorg Jakobs,Michael Piscitelli, Markus Britzelmair Robert Aldini, Katrin Siegler, Albert Bosch, Marcel Boß.

Grüne: Jan Halbauer, Karin Geißler, Christian Stangl, Johanna Luise Mellentin, Gina Merkl, Thomas Brückner, Judith Schacherl.

Freie Wähler: Markus Droth, Franz Neuhierl, Georg Stockinger, Peter Glockzin,

SPD: Philipp Heimerl, Tina Jäger, Mirko Pötzsch,

FDP/Parteifreie Brucker: Klaus Wollenberg

BBV: Christian Götz, Karl Danke, Lisa Rubin, Andreas Rothenberger, Willi Dräxler, Irene Weinberg, Hermine Kusch, Johann Klehmet Lukas Braumiller.

ÖDP: Alexa Zierl, Dieter Kreis

Die Linke: Axel Lämmle

Die Partei: Florian Weber