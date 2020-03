Kuriose Auswüchse im Wahlkampf: AfD darf doch plakatieren - in Olching verschwinden Aufsteller

Noch eineinhalb Wochen sind es bis zur Kommunalwahl. Die Stimmung heizt sich mehr und mehr auf.

Fürstenfeldbruck - Die AfD darf nun doch auf den Stellwänden der Stadt Fürstenfeldbruck Wahlwerbung für ihre Kreistagskandidaten platzieren. Anders lautende Auskünfte vom Tag zuvor (Veröffentlichung im Print) waren nicht richtig. Zunächst hatte es geheißen, dass nur die Parteien auf die Stellwände dürfen, die auch für den Brucker Stadtrat kandieren. Bei genauer Durchsicht der städtischen Satzung habe sich dann aber herausgestellt, dass das nicht korrekt ist, sagte eine Sprecherin der Stadt am Donnerstag. Die AfD darf nun also im unteren Bereich, der für die Kreistagskandidaten vorgesehen ist, ihre Plakate ankleben. Alle Parteien und Gruppierungen wurden außerdem aufgefordert, auf den Wänden eine gewisse Ordnung einzuhalten. Die vorgeschriebene Reihe von links nach rechts: CSU, Grüne, FW, AfD, SPD, FDP, BBV (darunter UBV), Linke und die Partei. Oben gehört Wahlwerbung für den Stadtrat hin, unten die für den Kreistag.

Wahlwerbung im großen Stil gestohlen

In Olching sind gerade zwei der Bürgermeisterkandidaten ziemlich fassungslos. Denn hier wird im großen Stil Wahlwerbung zerstört und gestohlen. Einer der Betroffenen ist Maximilian Gigl, Bürgermeisterkandidat der CSU. Erst Anfang dieser Woche musste er zum wiederholten Mal neue Plakate aufstellen. Am nächsten Tag waren schon wieder 30 Stück kaputt und zwei Zaunbanner komplett verschwunden. „Das ist wirklich nur noch frustrierend“, sagt er.

Dem 27-Jährigen reicht es jetzt. „Ich bin wirklich keiner, der sofort zur Polizei rennt. Aber nun habe ich Anzeige erstattet“, erklärt er. Immerhin stecken da sowohl erhebliche Finanzmittel als auch jede Menge persönliches und ehrenamtliches Engagement drin.

Fest steht schon einmal: Es handelt sich nicht um einen reinen CSU-Hasser, der sich an der Wahlwerbung zu schaffen macht. Denn es gibt auch noch andere Opfer.

Stefan Eibl von den Freien Wählern Olching (FWO) wurden insgesamt 15 sogenannte Doppel-Aufsteller gestohlen. „Die sind riesig, dafür braucht man eigentlich einen Lastwagen, um die abzutransportieren“, erklärt der FWO-Bürgermeisterkandidat. Die Aufsteller zeigen Eibl in kniender Haltung, fast lebensgroß. Der Olchinger kann sich kaum vorstellen, dass es sich um einen Lausbubenstreich handelt. Dafür stecke zuviel logistischer Aufwand dahinter.

Die Werbung von Grünen-Kandidat Michael Maier und auch die des amtierenden Bürgermeisters Andreas Magg (SPD), der wieder antritt, blieben offenbar bislang weitestgehend verschont. Gigl ist bislang der Einzige, der Anzeige erstattet hat. „Wir haben leider auch noch keinerlei Hinweise darauf, wer dahinter stecken könnte“, erklärt der Olchinger Inspektionsleiter Hartwin Lang.

Aufregung um Wahlempfehlung

Für eine gewisse Aufregung gesorgt hat unterdessen auch ein Brief, den Allings Bürgermeister Frederik Röder (CSU) an die Bürger schickte. Völlig unumwunden empfiehlt er den Allingern in dem Schreiben, als seinen Nachfolger im Amt des Rathauschefs, den CSU-Kandidaten Stefan Joachimsthaler zu wählen – dabei ist der Bürgermeister und Wahlleiter eigentlich zur Neutralität verpflichtet.

Allerdings: Röder hat das Schreiben nicht in seiner Eigenschaft als Bürgermeister verfasst, es trägt auch nicht den offiziellen Schriftzug der Gemeinde. Es ist vielmehr als Schreiben der CSU deklariert – und fällt damit juristisch unter das Recht auf freie Meinungsäußerung.

Das Schreiben möge vielleicht auf manche irritierend wirken, meinte ein Sprecher der Kommunalaufsicht, der den Fall geprüft hat. Rein rechtlich sei der Fall aber nach mehreren höchstrichterlichen Entscheidungen klar: Als Privatmann darf Röder eine Wahlempfehlung in dieser Form aussprechen.

Satire-Partei foppt Landratskandidaten

Nur kurzzeitig von Erfolg gekrönt war unterdessen eine Aktion der Satire-Partei „Die Partei“. Sie klebte Plakate mit einem witzig gemeinten Spruch auf Kommunalwahl-Banner von Landratskandidaten Jan Halbauer (Grüne). Halbauer sammelte die Aufkleber flugs wieder ein. Dazu sei er wegen der Verkehrssicherungspflicht verpflichtet gewesen, scherzt er.

