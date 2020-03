Wie kommt wer in diesen Saal? Probe-Stimmzettel für die Wahl zum Kreistag

Das Landratsamt Fürstenfeldbruck hat auf seiner Homepage einen interaktiven Probestimmzettel für die Kreistagswahl 2020 eingestellt.

Fürstenfeldbruck - Damit kann die Stimmvergabe geübt werden. Bei der Wahl des Kreistags können die Wählerinnen und Wähler bis zu 70 Stimmen vergeben. Das Kommunalwahlrecht lässt mehrere Möglichkeiten der Stimmvergabe zu. Damit keine Stimmen verloren gehen oder der Stimmzettel gar ungültig wird, können Interessierte ihre Stimmvergabe üben. Bei diesem interaktiven Probestimmzettel handelt es sich nicht um das amtliche Stimmzettel-Muster; somit erfolgt auch keine tatsächliche Stimmabgabe. Hier geht´s zur Probe-Abstimmung.

So funktioniert der Große Sitzungssaal

Roter Punkt eins: An diesem Platz sitzt der Landrat oder ein Stellvertreter und leitet die Sitzungen des Kreistages, beziehungsweise seiner Ausschüsse.

Punkt zwei: Das Mikrophon mit der Aufschrift „Master“ – es gehört dem Landrat. Er ist in den Sitzungen der einzige, der immer das Wort ergreifen darf. Darum wird er von Kreisräten schon mal beneidet. Was neue Kreisräte vielleicht wissen sollten: Ihre Mikros an den Tischen funktionieren nicht immer.

Drei und vier: Diese Stühle sind für die Leitung des Büros Landrat und für Fachleute aus der Verwaltung, die bei Bedarf Sachinformationen liefern.

Fünf: Hier sind die Plätze der CSU-Fraktion. Weil die Christsozialen im aktuellen Kreistag 31 Kreisräte haben, sitzen einige auch hinten im Mittelblock.

Sechs: Standesgemäß links vom Landrat nehmen die SPD-Kreisräte Platz. Sieben: Im Mittelblock sitzen die Fraktionen der Freien Wähler und der Grünen, sowie Vertreter der UBV, FDP und ÖDP.

Acht:

Im hinteren Teil des Saals sind Stühle für die Öffentlichkeit. Hier kann jeder interessierte Bürger Platz nehmen. Vor jeder Sitzung können Bürger Fragen stellen. Das kommt aber nur sehr selten vor.

Neun (wichtig!): Der Getränkewagen. Er ist bestückt mit Mineralwasser, Cola, Saftschorle und Kaffee. Auf Wunsch wurde auch schon Tee gereicht. Alkohol ist während der Sitzungen natürlich tabu. Es herrscht Selbstbedienung.

Zehn: Doppelflüglige Eingangstür. Sie darf auch während den Sitzungen geöffnet werden.

Elf: Mit dem Beamer können Grafiken auf die Großleinwand hinter dem Tisch der Sitzungsleitung projeziert werden.

12 und 13: Aus den Lautsprechern erklingen die Redebeiträge der Kommunalpolitiker.

14: An dem modernen Stahlgerüst an der Ecke können Scheinwerfer je nach Bedarf angebracht werden. Elf bis 14: Da der Sitzungssaal auch für Veranstaltungen genützt wird, ist die technische Ausrüstung auch dafür ausgelegt.