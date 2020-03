Live-Ticker: Kommunalwahl 2020 in Fürstenfeldbruck - Trend bei der Landratswahl zeichnet sich ab

Bei der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Fürstenfeldbruck werden Landrat, Bürgermeister, Gemeinderäte und Kreistag gewählt. Alle wichtigen News, Ergebnisse und Statements nur hier bei uns im Live-Ticker.

Viele Ämter werden im Landkreis Fürstenfeldbruck im Rahmen der Kommunalwahl 2020 in Bayern neu besetzt.

im Rahmen der Kommunalwahl 2020 in Bayern neu besetzt. Auch die Bürgermeister , die Gemeinderäte und der Kreistag werden neu gewählt. Alle Ergebnisse am Wahlabend aus dem Kreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.

Hier lesen Sie alle News zur Kommunalwahl 2020 am Wahlsonntag (15. März).

+++ Ergebnisse Bürgermeisterwahlen +++

+++ Ergebnisse Landratswahlen +++

+++ Ergebnisse Gemeinderatswahlen +++

21.48 Uhr: Josef Heckl bleibt Rathaus-Chef in Mammendorf. Als einziger Bewerber bekam er knapp 92 Prozent der Stimmen.

21.42 Uhr: Das Ergebnis für die Wahl des Landrats: Thomas Karmasin bleibt weiterhin Kreis-Chef. Er bekam 52,4 Prozent der Stimmen.

21.40 Uhr: Weitere Ergebnisse der Landratswahl: Thomas Karmasin gewinnt in Maisach, Olching, Egenhofen und Schöngeising.

21.20 Uhr: Jetzt ist es amtlich: Andreas Haas ist in Germering wieder zum Oberbürgermeister gewählt worden. Er kommt auf knapp 69 Prozent der Stimmen.

21.16 Uhr: In Mittelstetten verliert Andreas Spörl sein Bürgermeister-Amt an Herausforderer Franz Ostermeier.

21.08 Uhr: Puchheims Bürgermeister Norbert Seidl spricht auf Facebook seinen Gegenkandidaten Respekt und Anerkennung aus. Für ihn geht der Wahlkampf aber weiter - er muss in die Stichwahl.

21.06 Uhr: Norbert Riepl hat die Wahl zum Bürgermeister in Oberschweinbach gewonnen. Ohne Gegenkandidat kommt er auf gut 90 Prozent.

21.00 Uhr: Neue Ergebnisse zur Wahl des Landrats: Thomas Karmasin gewinnt in Hattenhofen, Jesenwang, Oberschweinbach, Fürstenfeldbruck, und Grafrath. In den beiden Kommunen an der Amper kommt Herausforderer Jan Halbauer von den Grünen auf jeweils über 25 Prozent.

20.52 Uhr: Rainer Spicker folgt Paul Dosch ins Amt des Bürgermeisters in Althegnenberg. Er erhielt fast 68 Prozent der Stimmen.

20.50 Uhr: Jetzt steht auch der Sieger der Bürgermeister-Wahl in Hattenhofen fest. Franz Robeller erreicht gut 90 Prozent. Er hatte keinen Gegenkandidaten.

20.48 Uhr: Erwin Fraunhofer bleibt Rathaus-Chef in Jesenwang. Als einziger Kandidat kommt er auf fast 93 Prozent.

20.46 Uhr: Eine Stichwahl steht auch in Gröbenzell an. Amtsinhaber Martin Schäfer muss gegen Anton Kammerl antreten.

20.43 Uhr: Olchings Bürgermeister Andreas Magg bedankt sich via Facebook für 46 Prozent im ersten Wahlgang. Der Wahlkampf für die Stichwahl rücke wegen der Corona-Krise aber in den Hintergrund.

20.38 Uhr: Jetzt steht auch das Endergebnis der Wahl zum Landrat in Kottgeisering fest: Gewinner ist der Amtsinhaber. Die bisherige Bürgermeisterin Sandra Meissner kommt mit etwas über 21 Prozent der Stimmen auf Platz zwei.

20.33 Uhr: Gesamtergebnis Landratswahl in Landsberied: Thomas Karmasin gewinnt mit gut 56 Prozent.

20.20 Uhr: Neue Meldungen zur Landratswahl aus Emmering und Mittelstetten: In beiden Kommunen liegt der Amtsinhaber klar vorne.

20.18 Uhr: Deutlicher Sieg für Andrea Schweitzer bei der Bürgermeisterwahl in Landsberied. Schweitzer kommt auf gut 74 Prozent.

20.15 Uhr: Bei der Landratswahl zeichnet sich ein klarer Trend zugunsten von Amtsinhaber Thomas Karmasin ab. Noch steht das Ergebnis aber nicht fest.

20.00 Uhr: Althegnenberg hat seine Stimmen für die Landratswahl ausgezählt. In der Gemeinde stimmten gut 54 Prozent für Amtsinhaber Thomas Karmasin.

19.59 Uhr: Thomas Totzauer bleibt Bürgermeister in Schöngeising. Auch er war der einzige Kandidat und kam auf gut 83 Prozent der Stimmen.

19.57 Uhr: Emanuel Staffler hat die Bürgermeisterwahl in Türkenfeld für sich entschieden. Er war aber auch der einzige Kandidat.

19.54 Uhr: Martin Obermeier ist neuer Bürgermeister von Egenhofen. Er erreichte knapp 55 Prozent der Stimmen.

19.50 Uhr: Alling hat die Stimmen für die Landratswahl ausgezählt: Sieger mit weitem Abstand ist Amtsinhaber Thomas Karmasin.

19.48 Uhr: In Maisach steht das Endergebnis der Bürgermeisterwahl fest: Amtsinhaber Hans Seidl geht als klarer Sieger mit gut 53 Prozent aus der Wahl hervor.

19.37 Uhr: Eichenau hat als erste Kommune die Stimmen zur Landratswahl ausgezählt. Thomas Karmasin liegt mit knapp 45 Prozent klar vorne.

19.35 Uhr: In Germering hat Andreas Haas einen Sieger-Blumenstrauß überreicht bekommen. Noch sind aber nicht alle Stimmen ausgezählt.

19.33 Uhr: Auch in Olching kommt es zu einer Stichwahl zwischen Amtsinhaber Andreas Magg und Maximilian Gigl.

19.32 Uhr: Fast ausgezählt ist die Bürgermeisterwahl in Puchheim: Norbert Seidl kommt auf 43 Prozent, Karin Kamleiter erreicht 22 Prozent. Damit kommt es zu einer Stichwahl.

19.30 Uhr: Markus Kennerknecht bleibt für weitere sechs Jahre Bürgermeister in Grafrath. Der parteifreie Amtsinhaber, der von der CSU/BV nominiert worden war setzte sich beinahe erdrutschartig mit 74,2 Prozent der Stimmen durch. Martin Söltl von den Bürgern für Grafrath (BfG) kam auf 19,6 Prozent der Stimmen, Josef Heldeisen (SPD) auf 6,2. Die Wahlbeteiligung lag bei 67,9 Prozent.

19.25 Uhr: In Moorenweis hat der amtierende Bürgermeister Joseph Schäffler (CSU) mit 59,16 Prozent einen klaren Sieg eingefahren. Gegenkandidat Rudi Keckeis von der Bürgervereinigung kam auf 40,84 Prozent

19.20 Uhr: Schnellmeldung aus Kottgeisering: Andreas Folger liegt klar vor Stefan Schleibner

19.15 Uhr: In Emmering sind alle Stimmen der Bürgermeisterwahl ausgezählt. Es gibt eine Stichwahl zwischen Stefan Floerecke und Fritz Cording.

19.05 Uhr: Stichwahl in Alling zwischen Stefan Joachimsthaler und Johann Schröder.

19.00 Uhr: In Emmering wird eine Stichwahl immer wahrscheinlicher.

18.45 Uhr: Die Hälfte der Schnellmeldungen aus Emmering liegt vor: Stefan Floerecke (CSU) mit rund 49 Prozent vor Fritz Cording (FW) mit rund 24,7 Prozent.

18.43 Uhr: Die Hälfte der Schnellmeldungen aus Maisach liegt vor: Hans Seidl (CSU) ist mit 53 Prozent vorne.

18.34 Uhr: Beim Auszählen liegen erste Zwischenergebnisse vor. Demnach liegt Landrat Thomas Karmasin klar vor Jan Halbauer, aber nur knapp über der 50-Prozent-Marke (Stand 18.32 Uhr). In Olching liegt Bürgermeister Andreas Magg klar vorne, gefolgt von Herausforderer Maximilian Gigl.

18.20 Uhr: Erste Schnellmeldung der OB-Wahl in Germering: Andreas Haas (CSU) 61 Prozent, Agnes Dürr (Grüne) 23 Prozent, Johannes Landendinger (SPD) 14 Prozent.

18.00 Uhr: Im Germeringer Rathaus wird ein letztes Mal der Briefkasten für die Briefwahl entleert. Das haben die Mitarbeiter bereits den ganzen Tag regelmäßig getan.

18.00 Uhr: Die Wahllokale schließen jetzt. Nun beginnt die Auszählung. Sobald es Ergebnisse gibt, werden sie hier bekannt gegeben.

17.50 Uhr: Endspurt: Noch zehn Minuten lang kann gewählt werden.

17.29 Uhr: Großer Andrang in Maisach. Offenbar wollen viele auf den letzten Drücker ihre Stimme abgeben.

17.16 Uhr: Das Maisacher Wahlamt meldet laut Bürgermeister Seidl: Der gemeindliche Briefkasten im Gernlinden steht seit 16 Uhr nicht mehr zu Verfügung. Der Briefkasten wurde verschlossen mit dem Hinweis, dass bis 18 Uhr Briefwahlunterlagen nur noch im Rathaus abgegeben werden können.

17.11 Uhr: Die ersten Bilder vom Nachmittag trudeln in der Redaktion ein. In der Brucker Jahnhalle etwa ist Wachhund „Pinsel“ mit vor Ort. Er passt auf Wahlunterlagen auf.

16.45 Uhr: An alle, die gerade aufgewacht sind oder es vergessen haben: Ihr habt noch 75 Minuten Zeit, um die Wahlurne aufzusuchen.

16.00 Uhr: Ab jetzt dürfen die Auszähler immerhin schon mal die äußeren Umschläge der Briefwahl öffnen. Das spart am Abend Zeit und macht die Ergebnismeldung schneller

15.06 Uhr: Die Wahl läuft auf Hochtouren. Allein beim Kreistag haben die Bürger die Auswahl zwischen 536 Bewerbern auf neun Listen. Außerdem gewählt werden in den allermeisten Orten die Bürgermeister und die Gemeinde- beziehungsweise Stadträte. Für das Amt des Landrats bewerben sich sieben Kandidaten.

14.40 Uhr: In Puchheim-Ort ist „weniger los als sonst“, meldet unser Reporter. Aber: Es gibt sehr viele Briefwähler

14.07 Uhr: Gernlinden meldet rege Beteiligung. Etliche Wähler haben eigene Stifte mitgebracht

13.57 Uhr: Aus Grafrath wird nach zunächst schleppendem Verlauf eine zunehmende Wählerzahl registriert. Desinfektionsmittel stehen für alle bereit, werden aber nach Beobachtungen des Tagblatt-Reporters so wie gar nicht benutzt.

13.34 Uhr: In Gröbenzell hat unsere Reporterin die erste Wählerin mit Mundschutz entdeckt. Außerdem berichtet sie, dass viele ihre eigenen Stifte mitgebracht haben.

13.13 Uhr: Unser Reporter meldet aus der Brucker Jahnhalle einen stetigen Zustrom an Wählern. Einige ältere Mitbürger versuchen, sich andere Menschen auf Abstand zu halten und sagen das auch. Nach dem Verlassen des Wahllokas wird schon öfter mal ein Desinfektionsmittel gezückt. Ansonsten entspannte Stimmung

12.10 Uhr: Die Korrespondenten in Germering melden aus dem Wahllokal im Pfarrheim St. Cäcilia: Ruhig, manchmal voll, überwiegend locker, keine Desinfektionsmittel für Wähler, nur für den Wahlvorstand

11.15 Uhr: In den Wahllokalen stehen wegen des Coronavirus ausreichend Desinfikationsmittel bereit. Wer möchte, kann auch seinen eigenen Stift mitbringen.

Sonntag, 15. März, 9.55 Uhr: Die Wahl läuft. Erster Eindruck: Die Straßen in Bruck sind zwar noch relativ leer, die Wahllokale von Sonntags-Frühaufstehern aber schon recht gut besucht. Und: Die Wahlkabine in angesichts der Wahlschein-Größen fast etwas zu klein.

Freitag, 13. März: Viele Parteien und Gruppierungen, unter anderem die Grünen, haben ihren Wahlkampf massiv eingeschränkt. Etliche Veranstaltungen werden coronabedingt abgesagt. Auch der Landrat geht am Freitag dienstbedingt nicht auf Infostände. Am Wahlabend bleiben viele Rathäuser für den Publikumsverkehr geschlossen. Auch die unten angekündigte Wahlparty im Landratsamt ist abgesagt worden, genau wie die im Veranstaltungsforum.

Mittwoch, 11. März: Einladung zu Wahlpartys: Im Landratsamt findet am Wahl-Sonntag nach aktuellem Stand wieder eine Wahlparty statt. Diesmal kommt sogar ein Foodtruck zur Kreisbehörde. Geöffnet hat das Service-Ei ab 17.30. Hier kann man alle aktuellen Ergebnisse erfahren. Die Präsentation der Wahlergebnisse der Stadt Fürstenfeldbruck findet diesmal nicht im Großen Sitzungssaal des Rathauses statt, sondern im Veranstaltungsforum Fürstenfeld. Wer in geselliger Runde den Ausgang der Stadtratswahl erleben möchte, ist am Sonntag, 15. März, ab 18 Uhr herzlich eingeladen in den Säulensaal. Der Eingang der Ergebnisse kann dort auf einer Leinwand mitverfolgt werden. Es besteht die Möglichkeit, Getränke und Snacks zu erwerben.

Freitag, 6. März, 12 Uhr: In der Kreisstadt Fürstenfeldbruck und den Gemeinden des Landkreises werden die Bürger am 15. März an die Wahlurne gerufen. Bei der Kommunalwahl 2020 in Fürstenfeldbruck werden alle Arten von kommunalen Volksvertretern neu gewählt. Es werden Ämter sowohl auf Ebene der Städte und Gemeinden wie auch auf Ebene der Landkreise vergeben. Ab dem Wahlabend halten wir Sie über alle Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Bayern auf dem Laufenden.

Wichtige Themen bei der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Fürstenfeldbruck

Eines der beherrschenden Themen war der Klimaschutz. Praktisch alle Kandidaten haben ihn sich auf Fahnen geschrieben. Im Hintergrund außerdem stets ein wichtiges Thema ist die bevorstehende Auflösung des Fliegerhorstes und die Nachnutzung des riesigen Geländes. Wichtig desweiteren ist stets die Frage nach der Schaffung sozialen Wohnraums und die Verbesserung des Nahverkehrs, wo Bruck durchaus als vorbildlich gilt.

Landratswahl in Fürstenfeldbruck - Landkreis hat sieben Bewerber

Der bisherige Amtsinhaber peilt bei der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Fürstenfeldbruck eine weitere Amtszeit an. Ihn fordern sechs Gegenkandidaten heraus. Damit werben Thomas Karmasin (CSU) um Stimmen genau wie Christoph Maier (SPD), Jan Halbauer (Grüne), Sandra Meissner (FW), Christian Holdt (ÖDP), Ulrich Bode (FDP) und Ernestine Martin-Köppl (Linke).

Bürgermeisterwahl in Fürstenfeldbruck - Neue Rathaus-Chefs gesucht

Bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern werden quer durch den Freistaat in den meisten Gemeinden die Bürgermeister neu gewählt. Auch bei der Kommunalwahl in Fürstenfeldbruck haben die Wähler bei der Bürgermeisterwahl jeweils eine Stimme für ihren Favoriten. Falls keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang über 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen kann, wird der Bürgermeister in einer Stichwahl am 29. März endgültig gewählt. Dazu treten die zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen aus dem ersten Wahlgang an. Genauso verhält es sich auch, falls bei der Kommunalwahl 2020 in Fürstenfeldbruck die Landratskandidaten nicht sofort eine absolute Mehrheit erhalten.

Gemeinderatswahl und Stadtratswahl in Fürstenfeldbruck - Überall wird gewählt

Die kommunalen Vertretungen auf der kleinsten Ebene werden durch die Gemeinderatswahl bzw. Stadtratswahl bestimmt. Wie viele Mandate vergeben werden, hängt von der jeweiligen Gemeinde ab. Die Wähler haben bei dieser Wahl mehrere Stimmen, die sie kumulieren oder panaschieren können. Für ein einfacheres Verständnis haben wir Ihnen das Wichtigste zu den Stimmzetteln bei der Kommunalwahl in Bayern zusammengefasst. Das gleiche Prinzip gilt auch für die Kreuze bei der Kreistagswahl.

Kreistagswahl in Fürstenfeldbruck - Kommunalwahl 2020 entscheidet über 70 Sitze

Der Fürstenfeldbrucker Kreistag besteht aus dem Landrat sowie 70 gewählten Kreisrätinnen und Kreisräten. Bei der kommenden Kommunalwahl in Bayern werden auch im Landkreis Fürstenfeldbruck alle Sitze neu gewählt. Die Kreisräte sind ehrenamtlich tätig und haben die Aufgabe, die Kreisverwaltung zu überwachen.