Kommunalwahl 2020 in Fürstenfeldbruck: Ergebnisse im Landkreis

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Fürstenfeldbruck: Landrat, Bürgermeister, Gemeinderäte und Kreistag im Überblick.

Die Kommunalwahl 2020 in Bayern findet am 15. März statt.

Bei der Gremienwahl werden Gemeinderäte und Kreistage neu gewählt und bei der Personenwahl die Landräte und Bürgermeister.

Alle Ergebnisse der Kommunalwahl im Landkreis Fürstenfeldbruck erhalten Sie hier.

Fürstenfeldbruck - Die Bürger im Landkreis Fürstenfeldbruck haben bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern die Option, ihre politischen Vertreter neu zu wählen. Dafür erhalten die Wahlberechtigen am 15. März mehrere Stimmzettel. Mit den Stimmzetteln können sie an den unterschiedlichen Wahlen partizipieren können, die an diesem Tag stattfinden. Kann kein eindeutiges Wahlergebnis erzielt werden, finden am 29. März außerdem Stichwahlen für die Posten der Bürgermeister und des Landrats statt.

Kommunalwahl 2020 in Bayern: Alle Ergebnisse aus Fürstenfeldbruck

Wenn Sie auf am Wahlabend keine wichtige Entwicklung verpassen wollen, halten wir Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden, welche Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 für den Landkreis bereits ausgezählt sind. Im Folgenden erfahren Sie, über welche Ämter die Wähler am 15.03.2020 entscheiden und wann die verschiedenen Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020 voraussichtlich in Fürstenfeldbruck vorliegen werden.

Ergebnis der Landratswahl in Fürstenfeldbruck

Der amtierende Landrat ist der 1962 geborene Thomas Karmasin von der CSU. Er hat sein Amt bereits seit 1996 inne und zählt somit zu den dienstältesten Landräten in ganz Bayern. Auch 2020 stellt er sich zur Wiederwahl. Seine Mitbewerber sind Christoph Maier von der SPD, Jan Halbauer (Grüne), Sandra Meissner (Freie Wähler), Ernestine Martin-Köppl (Die Linke), Ulrich Bode (FDP) sowie Christian Holdt (ÖDP).

Das Ergebnis der Landratswahl in Fürstenfeldbruck können die Bürger voraussichtlich noch am Abends des Wahltags erwarten. Die Stimmzettel der Landratswahl und Bürgermeisterwahl werden zu Beginn ausgezählt, bevor die komplizierteren Listen für Gemeinderäte und Kreistag an der Reihe sind. Unter den zwei Bewerbern mit den besten Wahlergebnissen kommt es zwei Wochen später, am 29.03.2020, zu einer Stichwahl, falls im ersten Wahlgang keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der Stimmen erzielen konnte.

Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Fürstenfeldbruck

Bei der Kommunalwahl 2020 werden auch die Bürgermeister im Landkreis gewählt. In der Stadt Fürstenfeldbruck und in Eichenau werden jedoch keine neuen Bürgermeister gewählt. In Fürstenfeldbruck war der letzte Amtsinhaber wegen Krankheit vorzeitig zurückgetreten, der jetzige Bürgermeister Erich Raff ist bis 2023 gewählt. Die Stadträte werden 2020 aber regulär neu bestimmt.

Hier geht es zur Übersicht aller Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters in den einzelnen Gemeinden des Landkreises Fürstenfeldbruck.

Die Bürgermeisterwahl ist im Vergleich zu den Gremienwahlen vergleichsweise simpel. Daher wird die Auszählung der Stimmen bei der Bürgermeisterwahl voraussichtlich noch am Wahltag beendet sein. Pro Stimmzettel muss bei dieser Wahl nur ein Kreuz ausgezählt werden.

Ergebnis der Gemeinderatswahl und Stadtratswahl 2020 in Fürstenfeldbruck

Für viele Wahlberechtigte ist das kommunale Parlament im eigenen Wohnort besonders wichtig. Die Auszählung der Stimmen bei der Gemeinderatswahl beziehungsweise Stadtratswahl erfolgt allerdings erst nach der Bürgermeister- und Landratswahl. Die Auszählung der abgegeben Stimmen ist dabei wesentlich komplexer und damit zeitaufwändiger als bei den Personenwahlen. Für die Wähler besteht die Möglichkeit, eine Vielzahl von Stimmen zu kumulieren oder panaschieren. Sie können auf diese Art aktiv die Reihenfolge der Parteilisten beeinflussen. Aus diesem Grund werden erst in den Tagen nach der Kommunalwahl 2020 in Bayern konkrete Ergebnisse erwartet.

Ergebnis der Kreistagswahl in Fürstenfeldbruck

Aufgabe des Kreistagsist es laut Gesetz die „wichtigen Angelegenheiten der Kreisverwaltung“ zu entscheiden und die „die gesamte Kreisverwaltung zu überwachen“.

Der Kreistag des Landkreises Fürstenfeldbruck besteht insgesamt aus 70 Mitgliedern über die am Wahltag abgestimmt wird. Da es bei den Gremienwahlen eine Vielzahl an Bewerbern gibt, kann die Auszählung der Wahlergebnisse viel Zeit in Anspruch nehmen. Die Stimmzettel bei der Kreistagswahl sind damit in Hinblick auf deren Komplexität mit den Stimmzetteln der Gemeinderatswahl bzw. Stadtratswahl vergleichbar.

