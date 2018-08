Kontakt baut Vorurteile ab

Mirella Heidegger (46) kommt aus Fürstenfeldbruck. Die verheiratete Industriekauffrau arbeitet seit 25 Jahren im Vertrieb eines mittelständischen Unternehmens. Wegen des Rechtsrucks entschloss sich der Politik-Neuling, aktiv zu werden. Die etablierten Parteien kamen für sie nicht in Frage. Sie ging zur Mut-Partei.

Fürstenfeldbruck – -Frau Heidegger, vor welchen zentralen Herausforderungen steht Ihrer Meinung nach der Stimmkreis, in dem Sie antreten?

In meinem Stimmkreis, speziell in der Stadt Fürstenfeldbruck, benötigen wir dringend bezahlbaren Wohnraum für alle BürgerInnen. Sozialer Wohnungsbau muss wieder zunehmen, nicht abgebaut werden. Mein zweites Anliegen ist die Erstaufnahmeeinrichtung FFB. Ich bin dort seit ein paar Jahren für das Rote Kreuz in der Kleiderkammer tätig. Ich habe so viele unterschiedliche Menschen getroffen und das hat mich positiv geprägt. Ich würde gerne dazu beitragen, dass mehr Brucker BürgerInnen und die Geflüchteten zusammenkommen. Das baut Vorurteile ab und schafft Integration!

-Wer wäre geeignet, Ihnen als politisches Vorbild zu dienen?

Gerne würde ich Claudia Stamm nennen. Durch sie als Person und durch ihr politisches Engagement bin ich überhaupt zu Mut gekommen.

-Formulieren Sie Ihre drei wichtigsten politischen Ziele im Twitterformat.

Menschen- und Bürgerrechte sind unteilbar und müssen für alle gelten – Soziale Gerechtigkeit – Einstehen für gesellschaftliche Vielfalt

-Was ist Ihr liebstes Hobby außerhalb der Politik?

Ich mache seit über 15 Jahren Yoga. Das kann ich nur empfehlen.

-Was ist Ihr Lieblingsgericht?

Ich mache gerne Fondue. Auch allein mit meinem Mann finde ich das schön. Man nimmt sich Zeit zum Essen und auch füreinander.

-Facebook nutze ich im Wahlkampf, weil...

.... ich glaube, dass die sozialen Medien in der heutigen Zeit unverzichtbar geworden sind.

-Mein Lieblingsplatz im Stimmkreis ist ....? ...

die Gegend an der Amper in der Nähe des Klosters Fürstenfeld. Dort bin ich auch aufgewachsen.

