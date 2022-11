Schleuser auf Autobahn gestoppt

Von: Helga Zagermann

Die Verkehrspolizei Rosenheim hat am Irschenberg (Kreis Miesbach) eine Einschleusung verhindert. © Bundespolizei

Die Verkehrspolizei Rosenheim hat am Irschenberg (Kreis Miesbach) eine Einschleusung verhindert. Mit in den Fall verwickelt: ein 34-jähriger in Deutschland wohnhafter Serbe aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck.

Irschenberg/Fürstenfeldbruck - Zivilfahnder stoppten am Freitag gegen 19 Uhr auf der A 8 einen Ford und kontrollierten die Insassen. Der 34-jährige Fahrer hatte Fahrzeugdokumente und einen deutschen Aufenthaltstitel. Seine Mitfahrer – zwei Kosovaren (32 und 35 Jahre) – hatten weder Visum noch Aufenthaltsdokumente.

Schnell stellte sich heraus, dass der 34-Jährige das Duo über die österreichische Grenze nach Deutschland gebracht hatte. Ein Asylantrag des 35-Jährigen ist bereits abgelehnt, der Jüngere war von einem Nachbarland in seine Heimat abgeschoben worden. Beiden war die Einreise nach Deutschland verboten.

Das Trio wurde festgenommen. Gegen die Kosovaren wird wegen illegaler Einreise und illegalen Aufenthalts ermittelt, gegen den Serben wegen Einschleusung.