Anschlagtafeln: Debatte über zu lange hängende Plakate

Von: Ingrid Zeilinger

Das Rathaus in Fürstenfeldbruck. © Weber

Im Stadtgebiet gibt es 38 Anschlagtafeln, auf denen Vereine ihre Veranstaltungen bewerben können. Und auch die Stadt darf dies künftig tun.

Fürstenfeldbruck – Möglich macht es eine Änderung der Anschlagtafel-Benutzungssatzung. Diskussionen gab es über einen anderen Punkt, der angepasst werden sollte: eine Ordnungswidrigkeit, wenn abgelaufene Plakate nicht oder nicht rechtzeitig entfernt werden.

In der überarbeiteten Satzung wird Vereinen, Kulturträgern, Kirchen und Kreditinstituten eine Frist von zwei Tagen gewährt, um die Plakate zu entfernen. Ansonsten droht eine Ordnungswidrigkeitsgebühr von bis zu 1000 Euro. Denn immer wieder werden alte Plakate nicht entfernt und neue darüber getackert. „Dann ist es richtig Arbeit, die Anschlagtafeln wieder sauber zu kriegen“, erklärte die zuständige Verwaltungsmitarbeiterin Birgit Thron.

Zu hart

Einige Stadträte fanden das jedoch zu hart. „Eine Frist von zwei Tagen ist sehr kurz“, meinte Georg Jacobs (CSU). Thron betonte, dass der Passus nur konkretisiert wurde. Jedoch war der Hinweis auf die Ordnungswidrigkeit und die Pflicht zum Entfernen der Plakate so explizit nicht aufgeführt, monierten Ausschussmitglieder. Man drohe das Bußgeld zunächst nur an, es werde nur in seltenen Fällen erhoben, schob Thron hinterher. Dritte Bürgermeisterin Birgitta Klemenz, die die Sitzung leitete, schlug vor, die Frist auf zwei Werktage festzulegen. Doch die Mehrheit des Hauptausschusses folgte dem Antrag von Philipp Heimerl, den Satz komplett zu streichen.

Dieter Kreis (ÖDP) missfiel, dass Gruppierungen wie Fridays for Future oder das Verkehrsforum, die keine eingetragenen Vereine sind, nicht auf den Anschlagtafeln für ihre Veranstaltungen werben können. Doch den Mitgliedern fiel keine Formulierung ein, um hier eine Lücke in der Satzung zu finden. Denn dann könnten auch ungewollte Gruppierungen die Anschlagtafeln nutzen. Fridays for Future bediene ohnehin andere Kanäle, meinte ein Verwaltungsmitarbeiter. Die Satzung wurde einstimmig beschlossen – mit der Neuerung, dass künftig auch die Stadt ihre Veranstaltungen dort bewerben darf. imu

