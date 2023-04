Kostenlose Blüh-Mischung für Gärten und Äcker

Von: Lisa Fischer

Die Blühmischung gibt es in Tütchen und im Jutebeutel. © STADT FFB

Zwar lassen die kühlen Temperaturen ab und zu noch zu wünschen übrig, doch so langsam zieht sich der Winter zurück und überlässt dem Frühling das Feld.

Fürstenfeldbruck – Wer seine kargen Ecken im Garten nach der kalten Jahreszeit in eine artenreiche Blühwiese verwandeln will, kann sich zwischen dem heutigen Montag, 24. April, und Mittwoch, 26. Mai, im Rathaus bedienen.

Die Stadt Fürstenfeldbruck hat Tütchen mit einer Blühmischung abgepackt. Diese können Bürger abholen und anpflanzen. Auch für Landwirte gibt es ein Gebinde. Was genau in den Tütchen steckt und wie das Anpflanzen funktioniert, erklärt Kathrin Kontaris, zuständig für die Landschafts- und Grünplanung bei der Stadt, im Interview.

Frau Kontaris, was ist in den Tütchen der Aktion „Brucker Blütentraum“ drin?

Es handelt sich alles um heimische Wild- und Kulturarten, wie Dill, Kornblume, Heide-Nelke, Malve, Sonnenblume und Lein. Die insektenfreundliche Mischung reicht für circa 50 Quadratmeter. Die Samen stammen alle aus Bayern. Die Bienenweiden-Mischung kommt ursprünglich aus den Veitshöchheimer Versuchsgärten, die bayerische Landesanstalt für Wein- und Gartenbau.

Sie haben das in der Stadt schon ausprobiert?

Kathrin Kontaris © mm

Ja, auf Blühstreifen, zum Beispiel an der Landsberger Straße am Waldfriedhof oder am Parkplatz des Pucher Meers. Es hat so gut funktioniert, dass wir den Bürgern die Mischung nun zur Verfügung stellen wollen, um Bruck noch mehr aufblühen zu lassen.

Wie und wo bringe ich am besten die Samen aus?

Geeignet ist die Blühwiese für Ausgleichsflächen, Brachen in Wohn- und Gewerbegebieten, für Gärten und Parkanlagen. Am besten sollte die Mischung zwischen April und Ende Mai ausgebracht werden. Das Saatgut darf nur auf dem Boden abgelegt werden, ein anschließendes Walzen ist vorteilhaft. Die Wiese blüht dann – je nach Pflanze – von April bis November.

Und für Landwirte gibt es ebenfalls eine Blühmischung?

Ja, die Jute-Säckchen sind à zwei Kilo und reichen für rund 1000 Quadratmeter. Das Saatgut ist speziell für Ackerrandstreifen, -flächen oder -brachen geeignet. Unser Gedanke dahinter war, dass die Landwirte Randstreifen an Feld und Acker statt mit Gras mit der Blühmischung aufwerten können. Das sorgt gleichzeitig für Artenvielfalt und dem Landwirt ist nichts weggenommen.

Den Brucker Blütentraum

können sich interessierte Bürger von Montag, 24. April, bis Freitag, 26. Mai, zwischen 9 und 16 Uhr (mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr) im Foyer des Rathauses und in der Nebenstelle am Niederbronnerweg 3 abholen. Das kostenlose Angebot gilt, solange der Vorrat reicht. Landwirte werden gebeten, vor der Abholung Kontakt per E-Mail aufzunehmen, an gruenplanung@fuerstenfeldbruck.de.

