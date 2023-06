Unfall auf B2: Radfahrer stößt gegen Motorrad - Biker muss mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus

Von: Thomas Steinhardt

Der Motorradfahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © (Symbolbild) Ina Fassbender/dpa

Weil er wohl das Motorrad übersehen hatte, stießen ein Radler und ein Biker auf der B2 zusammen. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen.



Fürstenfeldbruck - An der Bundesstraße B2 auf Höhe Tonwerk sind am Mittwoch ein Radfahrer und ein Motorradfahrer zusammengestoßen. Der Mopedfahrer wurde dabei schwer verletzt.

55-jährige Radfahrer aus Gilching wollte zuvor die Bundesstraße überqueren. Dabei muss er wohl den 36-jährigen Motorradfahrer übersehen haben, der mit seinem Moped Richtung Germering unterwegs war, wie die Polizei berichtet. Der 55-Jährige stieß mit seinem Fahrrad seitlich gegen das vorbeifahrende Motorrad. Radler und Motorradfahrer fielen zu Boden.

Der Radfahrer zog sich mehrere Schürfwunden zu. Der aus Gauting stammende Motorradfahrer dagegen wurde schwer verletzt. Mit Verdacht auf mehrere Knochenbrüche an Arm und Fuß wurde er in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an Motorrad und Fahrrad beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf 1500 Euro.

