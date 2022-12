Kreditgeschäft: Finanzverwaltung im Rathaus erhält mehr Befugnisse

Von: Ingrid Zeilinger

Das Rathaus in Fürstenfeldbruck. © Weber

Wenn es um Geldanlagen oder Kreditgeschäfte der Stadt geht, entscheidet in Bruck der Finanzausschuss und ab einer Summe über 2000 Euro der Stadtrat. Das ändert sich nun.

Fürstenfeldbruck – Aufgrund der aktuellen finanziellen Lage können Banken ihre Zins-Konditionen nicht lange halten – so würde die Kämmerei unter Umständen günstige Angebote verstreichen lassen, wenn sie erst die Erlaubnis der Gremien einholt. Aus diesem Grund bekommt sie nun mehr Handlungsbefugnisse. Dazu muss der Stadtrat die Geschäftsordnung ändern.

Dieses Vorgehen empfehlen auch die kommunalen Spitzenverbände wie der Deutsche und Bayerische Städtetag, erklärte Kämmerer Marcus Eckert im Haupt- und Finanzausschuss. Daher hat er eine entsprechende Dienstanweisung formuliert, die regelt, was die Finanzverwaltung darf und was nicht.

Online-Plattformen

„Banken können die Konditionen kaum länger als fünf bis sechs Stunden halten“, berichtete Eckert. Zudem könnten über Ausschreibungen bei Online-Plattformen viele Kreditinstitute erreicht werden, die bisher nicht beteiligt wurden. Dieser Wettbewerb bringe den Kommunen Zinsvorteile.

Philipp Heimerl (SPD) wollte wissen, wie es andere Kommunen handhaben. Eckert berichtete, dass dies unterschiedlich sei. Aber die Kommunen, die noch den Stadtrat einbinden, würden versuchen, davon wegzukommen. „Wir wollen die Vorteile für die Stadt mit besten Konditionen auf dem Markt nutzen.“

Greensill-Debakel

Um Gefahren wie das Greensill-Desaster, von dem auch Puchheim betroffen war, zu vermeiden, gibt es in der Dienstanweisung klare Regelungen, was die Kämmerei darf und was nicht. Spekulative Aktivitäten sind verboten. Bei kurzfristiger Anlage über Tagesgeld entscheidet der Kassenverwalter alleine, bei mittelfristigen Anlagen über bis zu fünf Jahre nach Rücksprache mit dem Kämmerer und bei langfristigen Anlagen bleibt die Entscheidung beim Stadtrat.

Markus Droth (FW) riet dazu, auch bei kurzfristigen Anlagen das Vier-Augen-Prinzip anzuwenden. Laut Eckert lag die Zuständigkeit hier vorher auch beim Kassenverwalter. Man spreche sich auch ab.

Der Hauptausschuss billigte die Dienstanweisung einstimmig und empfahl dem Stadtrat die Geschäftsordnung entsprechend zu ändern. Der Ausschuss wird über neu abgeschlossene Geschäfte stets informiert. Zudem gibt es einen jährlichen Bericht über die städtischen Kreditgeschäfte. imu

