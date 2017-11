Kreis erhöht Sozialhilfe

Sozialhilfeempfänger bekommen im Landkreis Fürstenfeldbruck mehr Geld als andernorts. Der Kreis hat jetzt seine freiwillige Leistung erneut erhöht.

Fürstenfeldbruck– Die vom Bund festgelegten Regelsätze steigen zum 1. Januar 2018. Dementsprechend erhöht auch der Landkreis seinen freiwilligen Anteil. Hintergrund ist die Erkenntnis, dass die Lebenshaltungskosten in der Region Fürstenfeldbruck höher sind als in anderen Gebieten.

Empfänger der Regelbedarfsstufe 1 beispielsweise erhalten vom Bund künftig 416 Euro. Im Landkreis Bruck sind es dann 437 Euro. Die Entscheidung der Kreisräte fiel einstimmig aus. In den Jahren zuvor hatte es teils erbitterte Diskussionen um die freiwillige Erhöhung gegeben, bis Landrat Thomas Karmasin (CSU) im April 2017 umschwenkte und so den Weg frei machte. Den Landkreis kostet die freiwillige Leistung im Jahr 2018 in etwa um die 330 000 Euro. st