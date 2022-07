Kreisvorsitzender der AfD wegen Volksverhetzung verurteilt

Der AfD-Mann musste sich vor Gericht verantworten. © dpa / Sven Hoppe

Der im östlichen Landkreis lebende AfD-Kreisvorsitzende Florian Jäger ist vom Brucker Amtsgericht wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Er muss eine Geldstrafe in Höhe von 5400 Euro (90 Tagessätze zu 60 Euro) bezahlen.

Fürstenfeldbruck - Jäger hatte Ende vergangenen Jahres auf seiner Facebook-Seite ein Video gepostet. Darin, und in einem zugehörigen Kommentar, stellte er aus Sicht des Gerichts einen Zusammenhang zwischen der Judenverfolgung in der Nazi-Zeit und Repressalien gegenüber Ungeimpften in der Corona-Pandemie her. Dadurch werde die Verfolgung und systematische Vernichtung von Juden verharmlost.

Von der Meinungsfreiheit sind die Aussagen Jägers aus Sicht des Gerichts nicht gedeckt. Wer unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Taten wie den Holocaust billige, leugne oder verharmlose, mache sich strafbar.

Jäger wehrte sich gegen die Vorwürfe. Er habe auf keinen Fall die Situation der Ungeimpften mit der der Juden während der NS-Zeit verglichen, sondern nur auf das „Muster des Sündenbocks“ abstellen wollen.

Hierzu zitierte er laut Gericht mehrere Politiker und Ärztesprecher, die angeblich die Schuld an den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie auf ungeimpfte Menschen abgewälzt hätten. Es sei absurd, ihm eine Verharmlosung des Holocaust vorzuwerfen.

Das Gericht sah das freilich anders. Allerdings blieb es unter dem von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafmaß. Die Ankläger hatten 120 Tagessätze zu je 65 Euro beantragt.

