Kreis-SPD startet in Bundestags-Wahlkampf

Die SPD im Wahlkreis Dachau-Fürstenfeldbruck hat am Donnerstagvormittag im Dachauer Thomahaus ihren Bundestagswahlkampf eingeläutet. Publikum war nicht vor Ort, die Veranstaltung wurde digital üebrtragen.

Fürstenfeldbruck - Die Botschaft der Sozialdemokraten wurde aber auch über den Bildschirm deutlich: Die Herausforderungen der Zukunft gelingen nur mit einem starken Sozialstaat, mit einem deutlichen Bekenntnis gegen rechte Parteien und für den Klimaschutz sowie in enger Zusammenarbeit mit den Kommunen vor Ort. SPD-Direktkandidat Michael Schrodi aus Olching betonte in seiner Rede, dass Deutschland bis jetzt gut durch die Coronakrise gekommen sei, weil die SPD mit am Regierungstisch gesessen habe. Für die Frage, wie das Land nun weiter mit den Herausforderungen der Zukunft umgehe, sei es daher wichtig, dass die SPD auch weiterhin regiere – und zwar am besten unter einem Kanzler Olaf Scholz. Die SPD, so rief Schrodi den Zuhörern ins Gedächtnis, stehe zeit ihres Bestehens für die Menschen ein. Jede „kleine Verbesserung“ für die Bürger in den vergangenen vier Jahren habe seine Partei mühsam erstreiten müssen - während der Koalitionspartner von „Ausgaben-Orgien“ (Armin Laschet) gesprochen und eine „Obergrenze für Hilfsleistungen“ (Markus Söder) gefordert habe. Doch auch an den Grünen arbeitete sich Schrodi, der als Vater zweier Kinder „viel liest“, ab. Die Grünen kämen ihm derzeit nämlich vor wie „Herr Tut Tur“, der Scheinriese aus „Jim Knopf“. Wenn man sich ansehe, was die grün-schwarze Regierung in Baden-Württemberg etwa in Sachen CO2-Reduktion und sozialem Wohnungsbau auf den Weg gebracht habe, müsse man eher von „Stillstand“ statt von „Aufbruch“ sprechen. Schrodi ist sich daher sicher: „Olaf Scholz wird ein sehr guter Kanzler“ und niemand solle sich „kirre machen lassen vom Abgesang auf die SPD. Denn wenn wir eines können, dann kämpfen. Das haben wir oft bewiesen in unserer Geschichte!“

Als Redner traten neben Schrodi unter anderem Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann, die Bürgermeister Andreas Magg aus Olching und Norbert Seidl aus Puchheim sowie die ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete Kathrin Sonnenholzner aus Jesenwang auf. Dachaus OB Hartmann attestierte Schrodi in Berlin in den vergangenen Jahren „einen hervorragenden Job“, gleichzeitig sei er in seinem Wahlkreis „verwurzelt“. Bürgermeister Magg attestierte Schrodi ebenfalls, „einer von uns“ zu sein, dessen „wunderbare Frau“ noch dazu im Stadtrat Olching vertreten sei und der damit „sehr genau weiß, was an der Basis und in der Bürgerschaft los ist“.

Da der Weg ins Kanzleramt unter Umständen kein leichter und vor allem ein weiter werden dürfte, schenkten die Genossen ihrem Kandidaten ein paar Laufschuhe – rote versteht sich. „Kurzstrecke können viele laufen“, erklärte Schrodi. Der Startschuss für seinen persönlichen Berlin-Marathon, bei dem er am Ende sein Bundestagsmandat mit einem ähnlich guten Ergebnis wie im Jahr 2017 verteidigen wolle, sei „hiermit gefallen“. Schrodi hatte 2017 im Wahlkreis mit 18 Prozent der Erststimmen Platz zwei belegt, war aber über die SPD-Landesliste in den Bundestag eingezogen. Damals war er auf Platz 17 gelistet, diesmal startet er auf Platz 13. zip