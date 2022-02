Dörfer verlieren ihr Gesicht: Appell an Bauherren

Von: Helga Zagermann

Teilen

Oft werden alte Gebäude einfach abgerissen. © Beispielfoto: Andrea Jaksch

Der frühere Kreisheimatpfleger Toni Drexler und seine Nachfolgerin, Kreisheimatpflegerin Susanne Poller, sorgen sich um die Baukultur im Landkreis. Ihre Befürchtung: „Unsere Dörfer verlieren ihr Gesicht.“

Fürstenfeldbruck - Daher wenden sie sich mit einem gemeinsamen Appell an die Bauherren: Sie sollten zumindest darüber nachdenken, wie man alte Bausubstanz erhalten könne, etwa durch Sanierung und Erweiterung. Vielerorts, so die Beobachtung von Drexler und Poller, werde Altes gedankenlos weggerissen. Und wenn dann neu gebaut werde, müsse nicht jede Fläche gnadenlos bis zu ihren Grenzen ausgereizt werden.

Rasanter Strukturwandel

„Wir betrachten mit Sorge die Entwicklung der Baukultur im Landkreis“, schreiben die beiden in ihrem Appell. „Durch den rasanten Strukturwandel in der Landwirtschaft, durch den zunehmenden Siedlungsdruck im Großraum München und durch neu ausgerichtete Wohnbedürfnisse verändern sich die Dörfer in einem Tempo, wie es noch nie da war.“ Zwar hätten sich Orte schon immer den aktuellen Bedürfnissen ihrer Bewohner angepasst, „doch was früher Jahrhunderte brauchte, geschieht heute in zehn Jahren“. Für Susanne Poller – die Architektin ist seit 2007 Kreisheimatpflegerin für den Bereich Baudenkmalpflege – und für Toni Drexler ist das Ergebnis ein schlimmes: „Aus Dörfern, die das Gesicht einer Region prägten, werden austauschbare gesichtslose Siedlungen. Von Flensburg bis Garmisch, ein Einheitsbrei!“

Regionale Merkmale

Den Heimatpflegern geht es vor allem darum, dass mit dem Abriss alter Häuser regionale Merkmale verloren gehen. Im Landkreis gebe es viele aufgelassene Hofstellen mit leer stehenden Bauernhäusern. Oft würden Erben den Grund an Bauträger verkaufen, die ihn dann maximal zubauen. Susanne Poller und Toni Drexler schlagen stattdessen vor, alte Substanz zu erhalten. Dazu müsse nicht alles unter Denkmalschutz gestellt werden. Oft reiche es aus, zu sanieren und/oder anzubauen: „Es gibt viele positive Beispiele, wie man zeitgemäßes Wohnen mit alter Bausubstanz verbinden kann. Auch gibt es genügend gute Möglichkeiten, Bestandsgebäude mit Neuem zu ergänzen, erweitern und verbinden.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.

Drexlers und Pollers Hoffnung ist, dass Erben und Bauherren zumindest einmal einen Architekten zu Rate ziehen, bevor die Abrissbirne kommt. Ihre Meinung: „Jedes Abbruchhaus hat das Recht auf eine Zweit- und Drittmeinung.“

Auf Vernunft gesetzt

Nicht alles könne man mit Gesetzen und Regelungen in den Griff bekommen, so die Kreisheimatpfleger. Zumal dann auch gleich die Kritik zu hören sei, dass die Gestaltungsfreiheit des Einzelnen eingeschränkt werde. Daher setzen Toni Drexler und Susanne Poller auf die Vernunft der Bauherren.

Ansonsten sehe die Zukunft so aus: „Ein Land voller individueller Toskana-Häuser, umsäumt von einem pflegeleichten Kiesgarten, vom Schwarzwald bis Brandenburg im gleichen Baumarktdesign.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.

Auch interessant: Der Pschorrstadel in Adelshofen: Vom Schandfleck zur Attraktion