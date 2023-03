Bauen am Hochfeld: Rathaus weist Kritik an Bürgerbeteiligung zurück

Von: Ingrid Zeilinger

Am Hochfeld sollen 330 Wohnungen gebaut werden. Der Stadtrat verabschiedete nun den Auslobungstext für den städtebaulichen Ideen- und Realisierungswettbewerb. Kritik gab es vor allem beim Thema Bürgerbeteiligung.

Fürstenfeldbruck – Das Wohngebiet auf einen rund fünf Quadratmeter großen Areal zwischen B 471, Wilhelm-Busch- und Peter-Rosegger-Straße beschäftigt die Anwohner. Daher waren einige in die Stadtratssitzung gekommen. „Die Bürger haben Angst, dass es zu hoch, zu groß und zu dicht wird“, sagte Hermine Kusch (BBV).

Bild aus der Bürgerschaft

Stadtbaurat Johannes Dachsel erklärte noch einmal das Wettbewerbsverfahren: Der Auslobungstext werde mit dem Preisgericht vorbesprochen. Dann können die Bürger in einer ersten Runde ihre Ideen einbringen, die als Anhang in den Auslobungstext einfließen. „Die Planer sollen ein Bild aus der Bürgerschaft mitnehmen.“ Durch eine zweite Bürgerbeteiligungsrunde sei der Prozess umfangreicher als bisher. Dass schon jetzt so viele Anwohner gekommen seien, freue ihn, meinte Dachsel.

Massive Bebauung?

„Offensichtlich sind die Bürger erbost über die Planung und Bürgerbeteiligung“, entgegnete Alexa Zierl (ÖDP). Sie verlas eine Stellungnahme ihres erkrankten Fraktionskollegen und Bürgerbeteiligungsreferenten, Dieter Kreis. Darin war die Rede von massiver Bebauung und drohenden Verkehrsproblemen. Die Verdichtung habe sich nach einem Treffen mit dem Investor stark erhöht. Man habe von den Bürgerinitiativen Aich und Krebsenbach offenbar nichts gelernt. Zierl stellte den Änderungsantrag, die Bürgerbeteiligung vorzuziehen und den Auslobungstext dann nochmal zu überarbeiten.

Die Rahmenbedingungen

Dachsel zeige sich irritiert. Die politischen Gremien hätten die Rahmenbedingungen gesetzt, Zierl sei im Arbeitskreis, der zu einem einvernehmlichen Ergebnis gekommen sei, eingebunden gewesen. Zudem habe es eine nichtöffentliche Klausur gegeben, bevor man mit dem Investor gesprochen habe. „Das Verfahren nun anzugreifen, finde ich unanständig.“ Auch aus der Bürgerschaft werde man keine einheitliche Meinung bekommen. Man wolle die Vielfalt abbilden. Dachsel versprach: „Wir werden die Bürger sehr ernst nehmen.“

Bei ihren Stadtratskollegen herrschte teils Fassungslosigkeit. „Ihr Sinneswandel von der Ausschusssitzung zu heute ist erstaunlich“, meinte Vize-Bürgermeister Christian Stangl. Zu behaupten, der Stadtrat lasse sich von einem Investor instrumentalisieren, sei sehr kühn. Zierl sei zu jeder Zeit beteiligt gewesen. Sie stelle den Prozess in Misskredit, meinte Andreas Lohde (CSU). „Das vernichtet Vertrauen.“ Er bat den Rathausjuristen zu prüfen, ob die CSU ihren Jury-Sitz einem Anwohner übertragen könne.

Populistisch

Christian Götz (BBV) bezeichnete die Aussage als „arg populistisch“. Man gebe den Planern etwas mit auf den Weg. „Ich bin nicht so misstrauisch, dass die Bürgerbeteiligung eine Alibi-Veranstaltung wird.“ Er werde darauf achten. Man müsse mit dem Grundstücksbesitzer reden, ergänzte Philipp Heimerl (SPD) und verwies auf den Viehmarktplatz. „Sonst geht nichts voran.“

Diskussionen gab es auch um die Frage, ob die Parkplätze oberirdisch oder in einer Tiefgarage geschaffen werden sollen. Hochgaragen seien beim Thema Klimaanpassung und Schwammstadt vorteilhaft, sagte Dachsel. Hier hofft man auf Vorschläge aus dem Wettbewerb. Zierls Antrag, die Entscheidung über den Auslobungstext zu vertagen, fand keine Zustimmung. Gegen vier Stimmen verabschiedete der Stadtrat den Auslobungstext.

