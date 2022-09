Kritik an geplanter Grünfläche am Viehmarktplatz

Von: Ingrid Zeilinger

So sieht die Terrassenfläche des Daily’s auf dem Viehmarktplatz aktuell aus. © WEBER

Nach Jahren des Stillstands kommt Bewegung in die Planungen des südlichen Viehmarktplatz. Mit Anregungen aus der Bürgerschaft und einem Arbeitskreis hat ein Planungsbüro ein Konzept erarbeitet, um aus dem tristen Platz eine ansprechende Fläche zu gestalten. Doch nicht alle sind zufrieden.

Fürstenfeldbruck – Dass der Viehmarktplatz an Aufenthaltsqualität gewinnen soll, ist seit langem klar. Doch für die im Norden geplante Markthalle findet sich kein Investor. Im vergangenen Jahr entschied der Stadtrat nach einem Antrag der BBV, den südlichen Teil separat anzugehen – also ohne Gebäude und Tiefgarage. Dafür gibt es sogar Städtebaufördermittel. Das Büro BBZ Landschaftsarchitekten hat die Planung konkretisiert – mit Bürgerbeteiligung und Anregungen aus einem Arbeitskreis, der sich zusammengefunden hat. Am Mittwoch werden sie im Planungs- und Bauausschuss vorgestellt.

Diese Pläne sehen einen Stadtplatz mit Granitgroßpflaster vor. Baumpaare bilden einen schattenspendenden Hain. Hohe Kronen machen Märkte weiterhin möglich. Im Westen sind Staudenflächen geplant. Langbänke bieten Sitzgelegenheiten und ein Wasserspiel soll für Attraktivität sorgen.

Terrassenfläche verkleinert

Soweit, so gut. Doch bei einem Anrainer des Platzes stoßen die Pläne auf Kritik: Johannes Klinke, Geschäftsführer des Hardy’s Fitness und des Restaurants Dailys bemängelt in einer E-Mail an OB Erich Raff und die Stadträte, dass die aktuelle Terrassenfläche um 30 Prozent verkleinert werde.

Durch die Baumbepflanzung – Klinke spricht von bis zu 1,50 Meter Höhe – seien die Sitzplätze dann versteckt und zudem unattraktiv und schlauchartig an der Fassade entlang situiert. „Wir haben hier bereits über 50 000 Euro in den Außenbereich investiert, nach den Gesprächen mit der Stadt“, so Klinke. „Es ist schade, dass wir zehn Meter Grünfläche vor die Türe bekommen.“

Sein Alternativvorschlag: Der Grünstreifen soll schmaler werden. Verlege man den Durchgang hin zum Hardy’s, wäre an anderer Stelle Platz für mehr Grün.

Christian Götz (BBV), Mitglied im Arbeitskreis, glaubt, dass Klinke die Pläne missversteht. Es würden keine hohen Bäume, sondern Stauden gepflanzt. Der Großteil der Pflanzen werde vielleicht 60 Zentimeter hoch sein, also niedriger als ein Tisch. Die Sichtbeziehung zum Platz bleibe bestehen. „Das Hardy’s ist eingebunden in den Platz.“ Einige Stadträte hätten sogar noch mehr Grün gewünscht, was den Gastro-Außenbereich noch mehr verkleinert hätte, sagt Götz. „Der Entwurf ist ein ausgesprochen guter Kompromiss. Ich denke, das Dailys profitiert davon.“

Stadtbaurat Johannes Dachsel weist darauf hin, dass an der Stelle ursprünglich gar keine Gastronomie geplant war. „Aber ich finde es gut, dass dort ein hochwertiges Angebot besteht.“ Daher habe man die Pläne noch einmal überarbeitet. Dachsel betont: Man könne von Fassade zu Fassade schauen. „Wir können den Platz nicht größer machen, aber er wird eine attraktive Freischankfläche haben.“

Die CSU-Fraktion begrüßt, dass sich die Aufenthaltsqualität schon vor der Umgestaltung des Platzes mit der Gastronomie deutlich verbessert hat, sagt Vorsitzender Andreas Lohde. „Die Fortschritte zeigen uns auch, dass unser Vorschlag richtig war, sich von der vermurksten Planung zur Bebauung des Viehmarktplatzes Nord zu verabschieden und die Realisierung der Planungen für die südliche Platzgestaltung separat voranzutreiben.“

Kompromisslösung gesucht

Diese positive Entwicklung solle bei der Entscheidung im Ausschuss berücksichtigt werden. Aber: Der Platz solle schon so gestaltet sein, dass sich die Menschen gerne dort aufhalten. Diese Interessen müsse man zusammenführen und „im Ausschuss einen guten Kompromiss finden“.

Auf den ist auch Klinke aus. Nächste Woche solle es noch ein Gespräch mit Stadtbaurat Dachsel geben, um nochmal an Details zu feilen. Klinke: „Ich bin guter Dinge, dass wir eine Lösung finden und noch mehr in den Platz eingebunden werden.“

