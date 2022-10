Kritik an Landrat nach Aussagen über Flüchtlingspolitik

Von: Thomas Steinhardt

Der Amperpark in Emmering wurde für Flüchtlinge hergerichtet. © Weber

Auch die SPD ist gegen die Unterbringung von Flüchtlingen in Turnhallen. Allerdings hagelt es auch Kritik an Landrat Thomas Karmasin, der im Übrigen unabhängig davon wirtschaftlich düstere Zeiten auf den Landkreis zukommen sieht.

Der Landrat hatte unlängst verkündet, freiwillig keine Turnhallen mehr für Geflüchtete zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig kritisierte er die Politik der Bundesregierung, die Fliehende gerade zu anziehe (Pull).

Darauf bezog sich jetzt im Kreistag Kathrin Sonnenholzner, als sie die Absage an Turnhallen begrüßte. Es sei ohnehin untragbar, traumatisierte Menschen in solchen Hallen unterzubringen, und es könne auch nicht sein, dass Kinder und Jugendliche in solchen Massenunterkünften landen. Schwierig bis unerträglich sei es aber, wenn der Landrat von sogenannten Pull-Effekten spreche. Das sei extrem gefährlich für die Demokratie. Sonnenholzner warf Karmasin vor, am rechten Rand zu fischen, und erinnerte an den Fachkräftemangel.

Aussprechen oder nicht?

„Die Dinge sind wie sie sind“, entgegnete Karmasin in der kurzen Aussprache unter dem Punkt Verschiedenes. Es stelle sich nur die Frage, ob man sie ausspreche oder nicht. Er beschreibe nur, was er sehe. Vertuschen, wie im Jahr 2015, habe nicht geholfen, meinte Karmasin, der als Landrat ja auch Chef des staatlichen Ausländeramts ist. Die aktuelle Gesetzgebung erlaube es manchen Geflüchteten, die jahrelang jede Integrationsbemühung unterlassen hätten, ihren Status jetzt durch eine kleine Aktivität zu versilbern, sagte Karmasin. Dabei betonte er, dass es ihm um die Gesetze gehe, nicht um die Menschen. „Ich bashe die Leute nicht, die können ja nichts dafür.“

Weil auch die stark umstrittenen Einlassungen vom Berliner Oppositionsführer über Ukrainer („Sozialtourismus“) kurz zur Sprache gekommen waren, unterstrich Karmasin, dass er Friedrich Merz weder verteidigen noch verurteilen wolle. Es gebe aber durchaus Ukrainer, die „kommen, holen Sozialleistungen ab und fahren wieder heim“. Im Amt jedenfalls würden solche Fälle beobachtet. Das sei möglich, weil in dem gegebenen Gesetzesrahmen der Aufenthalt nicht überprüft werde. Karmasins Logik: Es ist sinnlos, die Fakten zu ignorieren. Man könnte höchstes darüber streiten, ob man sie benennen darf.

Düstere Haushaltslage

Karmasin berichtete unter Verschiedenes außerdem über die ersten Haushaltszahlen, die ihn erreicht hätten. Da sehe es düster aus. Im Moment läge die Kreisumlage bei 58 Punkten. „Wir müssen uns Einsparmöglichkeiten überlegen.“ Es stünden bittere Haushaltsdebatten bevor. Um öffentlichen Streit zu vermeiden, soll eine Sparrunde einberufen werden. st

