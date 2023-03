Krötenwanderung beginnt – einige Straßen gesperrt

Von: Tobias Gehre

Teilen

Hier haben Kröten nachts freie Bahn: Markus Bernhard und Matthias Strasser vom Brucker Bauhof montieren die Hinweisschilder an der Straße von Fürstenfeldbruck nach Pfaffing. © Weber

Jetzt gehts los: Nächtlicher Regen und milde Temperaturen markieren den Startschuss für die jährliche Krötenwanderung.

Landkreis – An einigen Stellen müssen die Tiere dabei auch Straßen überwinden. Um sowohl die Amphibien als auch Verkehrsteilnehmer zu schützen, werden einige Abschnitte ab heute nachts gesperrt. Auch Buslinien sind davon betroffen.



Gesperrt ist die Straße von Alling nach Germannsberg von 19 bis 6 Uhr (ab 26. März von 20 bis 6 Uhr. Die ausgeschilderte Umleitung führt über die Römerstraße nach Gilching und die Staatsstraße 2069. Zu den gleichen Zeiten gesperrt ist die Gemeindeverbindungsstraße Fürstenfeldbruck – Pfaffing von der Einmündung in die B 2 bis Gelbenholzen. Die Umleitung ist ausgeschildert.



Auch Puchheim und Eichenau sind betroffen. Dort ist die Olchinger Straße zwischen dem Ihleweg (Stadt Puchheim) und der Zweigstraße (Gemeinde Eichenau) zur Zeit der Amphibienwanderung nachts gesperrt.



Die betroffenen Buslinien

Während der Sperrungen fährt die Buslinie 852 ab „Germering-Unterpfaffenhofen (S)“ um 20:16, 20:56 und 21:36 Uhr und ab „Fürstenfeldbruck (S)“ um 05:37, 20:17 und 20:57 Uhr die Haltestellen „Pfaffing“, „Biburg“ und „Germannsberg“ nicht mehr an. Zudem sind bis zum Beginn der Sommerzeit am 26. März 223 auch die Fahrten ab „Germering-Unterpfaffenhofen (S)“ um 18:56 Uhr und 19:36 Uhr und ab „Fürstenfeldbruck (S)“ um 18:57 Uhr und 19:37 Uhr betroffen. Die Haltestellen „Pfaffing“, „Biburg“ und „Germannsberg“ können am Abend nur mit der MVV-RufTaxi-Linie 8500 zwischen 19 und 21 Uhr von den S-Bahnhöfen Fürstenfeldbruck und Germering-Unterpfaffenhofen aus erreicht werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.