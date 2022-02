Krötenwanderung beginnt – Straßen nachts gesperrt

Von: Lisa Fischer

Amphibien machen sich derzeit auf den Weg zu ihren Laichgewässern. © dpa

Die Tage werden länger, die Nächte milder: Für Frösche, Kröten und Molche ein untrügliches Zeichen, dass die Zeit der Fortpflanzung ansteht.

Fürstenfeldbruck - Deshalb begeben sich die Tiere auf Wanderschaft zu ihren Laichgewässern. Dabei müssen sie auch Straßen überqueren – was den Tieren immer wieder zum Verhängnis wird. Wo immer möglich, stellen Naturschutzverbände und das Landratsamt Amphibienzäune auf.

In Bereichen, wo das nicht geht, müssen auch heuer einige Straßen während der Nachtstunden gesperrt werden. Die Sperrungen sollen am Freitag, 4. März, beginnen. Sie enden voraussichtlich am Sonntag, 3. April.

Alling/Germannsberg

Betroffen ist zum einen die Straße von Alling zum Germannsberg. Dort dürfen in beiden Richtungen in der Zeit von 19 bis 6 Uhr keine Fahrzeuge fahren. Ab der Umstellung auf die Sommerzeit am 27. März gilt die Sperre von 20 bis 6 Uhr. Eine Umleitung ist eingerichtet und ausgeschildert. Die Strecke führt über die Römerstraße nach Gilching und über die Staatsstraße 2069 zurück nach Alling.

Ebenfalls gesperrt wird die Straße von Fürstenfeldbruck nach Pfaffing von der Einmündung in die B2 bis nach Gelbenholzen. Dort gelten die selben Sperrzeiten wie auf der Allinger Strecke. Auch in diesem Fall ist eine Umleitung ausgeschildert.

