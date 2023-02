Vor der OB-Entscheidung: Krügl-Redner rüsten sich für Wahl-Derblecken

Von: Peter Loder

Bruder Barnabas alias Jürgen Kirner. © Weber

Krügl-Showdown in Bruck: Kurz vor der OB-Wahl finden zwei Starkbierfeste statt.

Fürstenfeldbruck – So einen dankbaren Termin gab es für die frotzelnden Krüglredner bei den zwei Brucker Starkbierfesten noch nie: Eine Woche und sogar nur zwölf Stunden vor Öffnung der Wahllokale lesen Jürgen Kirner als Bruder Barnabas im Stadtsaal und Ober-Braumeister Wolfgang Ober in der Marthabräuhalle den sechs Oberbürgermeister-Kandidaten die Leviten.

Jürgen Kirner ist der Kopf der Brettl-Spitzn, schraubt mit seiner gleichnamigen Sendung die Einschaltquoten beim Bayerischen Fernsehen in die Höhe und hat – wenn er daheim in Lochhausen aus dem Fenster schaut – trotzdem noch die unmittelbare Brucker Nachbarschaft im Blick. Gerade jetzt in der nahenden Starkbierzeit schärft der 63-Jährige das Fernglas und seine sarkastischen Sinne, damit er als Bruder Barnabas die Pointen bei seiner Brucker Krüglrede punktgenau trifft.

Am 25. Februar betritt der multitalentierte TV-Moderator, Volkssänger, Schauspieler, Kabarettist und Autor nach zweijähriger Corona-Pause wieder die für ihn seit 14 Jahren reservierte Salvator-Bühne im Veranstaltungsforum. „Seit 2009 predige ich in Bruck. Aber es hilft bislang wenig bis gar nix.“ Aufgeben will Jürgen Kirner aber nicht: „Ich sammle Material und recherchiere“, schildert das kahlköpfige Oberhaupt der Musikkabarett-Gruppe Couplet-AG seine momentane Hauptbeschäftigung.

„Natürlich wird auch bei mir die Wahl das Hauptthema sein“, kündigt Kirner an. Er will sich jedoch noch nicht genau festlegen, ob seine Abrechnung mit der Brucker Kommunalpolitik 30 Minuten oder gar eine dreiviertel Stunde in Anspruch nehmen wird. Wenn er die sechs Oberbürgermeister-Kandidaten vor großem Publikum ins Gebet nimmt, würden Erkenntnisse aus persönlichen Begegnung eine ebenso große Rolle spielen wie die „Feldforschung vor Ort“. Weshalb er in den nächsten Tagen öfter als sonst in Bruck unterwegs sein und „mit den Leuten auf der Straße sprechen“ wird. „So eine Krüglrede ist schon im Vorfeld eine zeitintensive Sache.“ Danach muss noch getextet werden.

Zwei erfahrene Krüglredner nehmen die OB-Kandidaten aufs Korn: Ober-Braumeister Wolfgang Ober (linkes Foto) hält seine Starkbierrede am Abend vor der Wahl. © Weber

Neben Fürstenfeldbruck tritt der mit den Brettl-Spitzn durch Bayern tourende Kirner nur noch in Haar als Starkbier-Mönch auf. „Weil ich ein zutiefst politischer Mensch bin und meine Stimme erheben will“, erklärt der Kabarettist seine alljährlich im Frühjahr wiederkehrende Derblecker-Motivation. Dass er seit 38 Jahren CSU-Mitglied ist und seine Parteikollegen nicht ungeschoren davon kommen, spiele dabei keine Rolle. „Das muss ein Politiker verkraften können.“

Unter die Lupe nehmen

Wegen der nur eine Woche nach dem Starkbierfest angesetzten OB-Wahl ist seine Fastenpredigt heuer besonders brisant. Datumsmäßig noch näher dran ist Wolfgang Ober, Kirners Pendant beim Kaltenberger Starkbierfest in der Marthabräuhalle, das direkt am Abend vor der Wahl stattfindet. „Super“, frohlockt der aus Miesbach kommende König-Ludwig-Redner, der am 4. März als Ober-Braumeister neben dem Bierschlegel vor allem das Wort schwingt. „Dann geht’s ans Last-Minute-Eingemachte.

Auch er werde sich in den nächsten Tagen mehrmals auf den Weg nach Bruck machen, um bei diversen Wahlkampfveranstaltungen die sechs Kandidaten unter die Lupe nehmen und dann entsprechend zu derblecken.

