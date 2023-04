Vier Verletzte bei Küchenbrand - Wohnung nicht mehr benutzbar

Von: Klaus Greif

Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. © FFW FFB

Bei einem Küchenbrand im 6. Stock eines Hauses am Brucker Drudenbogen erlitten vier Bewohner des Hauses Rauchvergiftungen. Eine Katze überlebte den Vorfall nicht.

Der entstandene Schaden wird auf 150 000 Euro geschätzt. Das Feuer war am Freitagebad aus ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die unmittelbar betroffenen Bewohner wurden von Nachbarn und der Polizei evakuiert.

Eine gehbehinderte Frau musste aus dem Haus getragen werden. Die Feuerwehr war mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer schnell löschen. Die Küche brannte aber vollständig aus, die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Das Feuer war am Freitagabend in einer Wohnung im 6. Stock ausgebrochen, der Rauch verbreitete sich über das Treppenhaus bis in den 8. Stock. Die Bewohner der anderen Wohnungen konnten nach ein paar Stunden zurück in das Haus. Wie es zu dem Feuer kam, war am Sonntag noch unklar.

