Künftiges Kreativviertel Aumühle: Garagen werden abgerissen - „Barrieren abbauen“

Von: Lisa Fischer

Teilen

Für den Abriss eingehaust: Die alten Garagen hinter der Stadtbibliothek in der Aumühle. © Peter Weber

Es ist noch ein weiter Weg, bis zum Kreativquartier auf dem Aumühlen-Gelände. Ein kleiner Schritt passiert gerade im Hinterhof der Stadtbibliothek.

Fürstenfeldbruck – Auf dem Aumühlen-Gelände soll in der Zukunft einmal ein Kreativquartier entstehen. Bis es so weit ist, wird noch viel Wasser die angrenzende Amper hinunterfließen. Eine Zwischennutzungsstudie zeigte in der Vergangenheit, was bis dahin auf dem Areal für kurze oder längere Zeit entstehen könnte: beispielsweise Musikbars, Sommerbiergärten oder Plätze zum Verweilen und zum Füße ins Wasser Halten entlang der Amper.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Aber auch die Zwischennutzung ist noch Zukunftsmusik. Aktuell geht es auf dem Aumühlen-Areal aber ein klein wenig voran, zumindest hinter der Stadtbibliothek. Dort werden seit ein paar Tagen die Garagen der Bewohner abgerissen. Dafür wurden bereits Bauzäune errichtet und das alte Gemäuer mit Planen abgedeckt.

Die Parkplätze für die Bibliotheksbesucher sind bislang nicht von den Bauarbeiten betroffen. Diese befinden sich nach der Umplanung im vergangenen Jahr nur noch schräg hinter der Stadtbibliothek und sind für Besucher der Einrichtung ausgewiesen. Die zusätzlichen Parkplätze auf dem Vorplatz sind verschwunden – dort wurde im Rahmen des Autofreien Sonntags im Herbst der Platz kreativ mit einer Zeichnung auf dem Boden verziert.

In der Stadtverwaltung, beim zuständigen Sachgebiet Immobilienmanagement, rechnet man, dass der Abriss der alten Garagen schon bald beendet sein wird. Danach soll die Fläche mitsamt der Stellplätze hinter der Stadtbibliothek neu organisiert werden.

Diana Rupprecht, Leiterin der Stadtbibliothek, begrüßt die Maßnahmen rund um die Aumühle. Nur so könne das gesamte Areal zusammenwachsen und vor allem für Fußgänger attraktiver werden. Auch plädiere sie für einen Vorschlag aus dem Planungsausschuss, dass Bauzäune und andere Barrieren, die schon seit Längerem in der Nachbarschaft der Bibliothek stehen, abgebaut werden, sagte Rupprecht in der jüngsten Kulturausschuss-Sitzung: „Das Gelände kann nur in Schwung kommen, wenn man Barrieren abbaut“, sagte die Leiterin der Stadtbibliothek.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.