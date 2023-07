Kulturpass für 18-Jährige: Schöne Idee trifft auf Realität

Von: Ulrike Osman

Mithilfe einer App können die unterschiedlichen Kulturpass-Angebote gebucht werden. © dpa

Der Kulturpass soll jungen Leuten, die heuer 18 Jahre alt werden, den Zugang zu Konzerten, Theater, Büchern und Co. erleichtern. Die Reaktionen darauf sind gemischt.

Fürstenfeldbruck – Sie erhalten bei diesem Pilotprojekt der Bundesregierung via App ein Budget von 200 Euro, das sie nach Belieben für kulturelle Angebote ausgeben können.

Buchhandel

Gut kommt der Kulturpass im Buchhandel an. „Wir haben sofort angefangen, das Ganze auf Instagram und Tiktok zu bewerben, denn da sitzt die Zielgruppe“, berichtet Katrin Schmidt. Von der Resonanz ist die Mitinhaberin der Buchhandlung Lesezeichen in Germering begeistert. „Wir haben fast täglich Bestellungen.“ Auffällig oft würden teurere Sachbücher in Richtung des gewünschten Studienfachs gekauft. „Man kommt toll mit den Jugendlichen ins Gespräch. Viele erzählen, dass sie sich das betreffende Buch sonst nicht leisten könnten.“

Allerdings, so die Buchhändlerin, wüssten immer noch nicht alle 18-Jährigen von dem Angebot. Dass ausgerechnet manche Schulen sich zurückhielten, da sie keine Werbung machen wollten, sei ihr unverständlich.

Museum

Das Museum Fürstenfeldbruck ist mit der aktuellen Ausstellung „Pumuckl und mehr“ vertreten. Auch wenn die stellvertretende Leiterin Verena Beaucamp glaubt, dass 18-Jährige sich vor allem für Konzerte, Theater und Kino interessieren. Folgerichtig bieten das Scala-Kino in der Buchenau und das Brucker Lichtspielhaus ebenfalls Tickets über die App an.

Stadthalle Germering

Die Leiterin der Stadthalle Germering, Kathrin Jacobs, kündigt an, sich umfangreich am Kulturpass zu beteiligen. „Wir wurden von dem Projekt ein wenig überrascht, begrüßen aber den Kerngedanken.“ Die Stadthalle musste bei ihrem externen Ticketservice zunächst eine Schnittstelle schaffen. Auf die Zielgruppe zugeschnitten ist nun etwa ein Konzert der Band Heavysaurus im April 2024.

Neue Bühne

Auch die Neue Bühne Bruck will sich zum Start der neuen Spielzeit im Herbst für den Kulturpass anmelden, so Intendant Alexander Schmiedel. Er hätte gerne mehr junge Zuschauer im Theater und freut sich über die Möglichkeit, „Personen eine Teilhabe zu ermöglichen, die diese aus finanziellen Gründen sonst gar nicht in Erwägung ziehen würden“. Den Anbietern werden die Kosten im Nachgang erstattet. Auf diesem Wege sollen auch die von der Corona-Pandemie gebeutelten Kultureinrichtungen unterstützt werden.

Fürstenfeld

Der Chef des Brucker Veranstaltungsforums übt trotzdem Kritik. „So gut die Idee ist, so umständlich ist leider die Umsetzung“, findet Norbert Leinweber. Das Anmeldeverfahren sei für Veranstalter und Nutzer aufwendig und abschreckend. Bis auf Weiteres beteiligt sich das Veranstaltungsforum nicht am Kulturpass. Stattdessen erhalten alle, die 2005 geboren sind, „ohne lästige Formalitäten“ gegen Vorlage des Personalausweises an der Tageskasse freien Eintritt zum Festival „Fürstival – Sound of Heimat“ (1./2. September).

