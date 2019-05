Kulturverein Fürstenfeld kürt zwei Preisträger

Gleich zwei Preisträger freuen sich heuer über den Förderpreis des Kulturvereins Fürstenfeld. Die mit 1000 Euro dotierte Auszeichnung ging je zur Hälfte an den Verein Turmgeflüster und den Gospelchor Sing and Pray.

Fürstenfeldbruck – Turmgeflüster, das ist die Weiterentwicklung dessen, was als „Bücherwurm im Bücherturm“ begann – ein Kinder-Lesekreis, den die Erzieherin Christine Dietzinger vor 14 Jahren in der Stadtbibliothek Aumühle gründete. „Sie haben seither mehr als tausend Kindern und Jugendlichen Spaß am Lesen vermittelt und die Welt der Bücher mit ihnen erkundet“, lobte der stellvertretende Kulturvereins-Vorsitzende Manfred Vögele in seiner Laudatio.

Längst tut der Verein mehr als allwöchentlich zum Lesen zu verführen. Es gibt Theater-Workshops und Schreibwerkstätten, Poetry-Slams gegen Rassismus und Kreativwochenenden zum Thema Medienkompetenz.

Oft kommen die Ideen für neue Projekte von den Kindern und Jugendlichen selbst. Die Älteren arbeiten an Organisation und Durchführung tatkräftig mit – und haben davon auch langfristig etwas. Für mehr als 50 Stunden Kultur- und Projektarbeit vergibt Dietzinger einen Bildungspass. Der „Kompetenznachweis Kultur“ soll den jungen Leuten bei späteren Bewerbungen helfen. Ihre eigene Person stellt die 60-Jährige in den Hintergrund. „Ihre größte Erfüllung haben Sie, wenn die Kinder sich durch Eigeninitiative und Kreativität zu Persönlichkeiten entwickeln“, so Vögele.

Sechs Nominierungen gab es diesmal für den Förderpreis, wie die Kulturvereins-Vorsitzende Karin Schleicher verriet. Mit der Entscheidung für Sing & Pray wählte die Jury einen der ältesten Gospelchöre Bayerns – und einen, der aus dem Brucker Gottesdienst- und Kulturleben nicht mehr wegzudenken ist, wie Laudator Niclas Willam-Singer betonte. „Wenn Sie den Chor singen hören, spüren Sie, was die Bibel mit der Freude des Glaubens meint.“

Davon konnte sich das zahlreich erschienene Publikum im Kleinen Saal des Veranstaltungsforums zum Ende des Abends selbst überzeugen. Unter der Leitung von Kirchenmusikdirektorin Kirsten Ruhwandl gab der Chor eine Kostprobe seines hohen Niveaus und seiner schieren Begeisterung an der Musik, die einst von amerikanischen Sklaven erfunden wurde – unter denkbar düsteren Umständen und dennoch voller Kraft und Hoffnung.

Und so endete die 14. Verleihung des Kulturpreises, wie sie begonnen – mit Musik. Die Eröffnung hatte Maya Wichert bestritten, mit ihren zwölf Jahren bereits ein vielfach preisgekröntes Wunderkind an der Violine. Begleitet von Ayumi Janke-Huttenloher am Klavier spielte die Münchnerin mit atemberaubender Präzision und Ausdruckskraft Werke von Mozart, Robert Schumann und Nathan Milstein. Karin Schleicher und das Publikum hätten sich eine Zugabe gewünscht, doch die junge Virtuosin verabschiedete sich mit einem scheuen Lächeln nach den drei geplanten Stücken.