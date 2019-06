Kunden zeigen sich zufrieden mit den Einzelhändlern

Die Brucker sind im Allgemeinen zufrieden mit ihren Einzelhändlern. Das legt zumindest eine aktuelle Befragung des Marktforschungsbüros MF Consulting nahe, das regelmäßig deutschlandweit in Klein- und Mittelstädten Erhebungen zur Kundenzufriedenheit durchführt.

Fürstenfeldbruck – Über 85 Prozent der Befragten in Bruck bewerteten jetzt die Freundlichkeit in den von ihnen besuchten Geschäften positiv. Damit hat sich der Wert gegenüber der letzten Befragung im Jahr 2016 um vier Prozentpunkte verbessert. In der 130 Städte zählenden MF-Rangliste bewegt sich Bruck damit im Mittelfeld. Besonders oft bekamen inhabergeführte Geschäfte gute Noten.

Befragt wurden 900 Personen

Die Untersuchung, die das Büro Kundenspiegel nennt, basiert auf Angaben von 900 Personen, die regelmäßig in der Kreisstadt einkaufen. Sie wurden danach gefragt, welche Geschäfte sie in den letzten zwölf Monaten aufgesucht haben und wie sie dort jeweils Freundlichkeit, Beratungsqualität und Preis-Leistungs-Verhältnis empfunden haben. Es konnten Noten von 1 (sehr gut) bis 4 vergeben werden. 85 Prozent der vergebenen Noten in der Kategorie Freundlichkeit waren eine 1 oder eine 2 und somit positiv.

Spitzenreiter ist eine Apotheke

Spitzenreiter mit 95 Prozent positiven Bewertungen sei eine Apotheke gewesen, teilt das Büro mit, gefolgt von einer Bäckerei mit 94,6 Prozent positiven Bewertungen und einem Bekleidungsgeschäft (93,7 Prozent). Bei den Spitzenreitern der unterschiedlichen Branchen seien auch die Beratungsqualität und, vermutlich als Folgeeffekt der empfundenen Freundlichkeit, sogar das in Zeiten des Online-Handels oft schwierige Preis-Leistungs-Verhältnis, gut bewertet worden. Detaillierte Daten werden nicht veröffentlicht. Diese werden den Geschäften zum Kauf angeboten. sr

