Kundgebung für den Frieden

Bei der Kundgebung: Zu Gast war der Generalkonsul der Ukraine, Yuriy Yarmilko (mittig, brauner Mantel, blaue Krawatte). Später besuchte er noch die Kleiderausgabe der Initiative „Brucker helfen der Ukraine“ im früheren Modehaus Kohl. © Peter Weber

„Danke für Ihre Solidarität!“: Das sagte der Generalkonsul der Ukraine, Yuriy Yarmilko, bei der Kundgebung für den Frieden am Freitagabend in Fürstenfeldbruck.

Fürstenfeldbruck - Über 80 Teilnehmer zählte die inzwischen fünfte Solidaritätskundgebung in Bruck. Die Veranstaltung wird seit dem Freitag nach Beginn des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine im Namen aller Fraktionen des Stadtrats durchgeführt und abwechselnd von einer anderen Partei organisiert. Für vergangenen Freitag hatte CSU-Fraktionsvorsitzender Andreas Lohde den Generalkonsul eingeladen.

In seiner Ansprache stimmte Yarmilko den einleitenden Worten Lohdes zu – mit der Ukraine werde das freie Europa angegriffen. „Die Hilfe des Westens kam – aber leider zu spät“, kritisierte der Diplomat und erhielt dafür Zustimmung der Anwesenden. Warnungen und Bitten habe man in der Vergangenheit nicht gehört oder nicht wahrhaben wollen. Dabei sei Deutschland für die Ukraine ein wichtiger Partner. Yarmilko bedankte sich deshalb bei allen Hilfsinitiativen. Nach Ausführungen in Deutsch sprach er seine Landsleute in Ukrainisch an.

Dritte Bürgermeisterin Birgitta Klemenz hatte den Generalkonsul im Namen der Stadt begrüßt und die Gemeinschaft weiter zur tätigen Solidarität und Hilfe für die Geflüchteten aufgerufen. Zum Ende der Kundgebung spielte der Posaunenchor der Erlöserkirche die ukrainische Nationalhymne.