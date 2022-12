Kunst-Wildwuchs am Kloster: Debatte statt Aussprache

Von: Lisa Fischer

Die Kunstobjekte stehen mittlerweile nicht mehr außerhalb des Klosterstüberl-Biergartens. ARCHI © Peter WEBER

Eine klärendes Gespräch zwischen allen Beteiligten: So lautete der Vorschlag bei der Diskussion um Kunstobjekte, die neben dem Klosterstüberl aufgestellt worden waren. Doch erneut entfachte im Ausschuss eine hitzige Debatte – vor den Augen und Ohren der anwesenden Klosterstüberl-Wirtin.

Fürstenfeldbruck – Bei Kunst scheiden sich die Geister, das hat bereits im Oktober die Diskussion um ein paar Skulpturen gezeigt, die am Biergarten des Klosterstüberls aufgestellt waren. Finanzreferent Klaus Wollenberg störte sich an den Kunstwerken. Klosterstüberl-Wirtin Birgit Bartels-Peter bestätigte damals auf Tagblatt-Nachfrage, dass die Skulpturen auf ihrem Ansinnen auf der Fläche außerhalb des Biergartens aufgestellt wurden. Zu dem Projekt in Zusammenarbeit mit Künstlern wie Hansjürgen Vogel und Susan Broy gibt es sogar einen Flyer.

Nun stand das Thema auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses, bei der auch Birgit Bartels-Peter anwesend war. „Wie geht es denn jetzt weiter? Die Kunstwerke stehen mittlerweile im Biergarten?“, wandte sich Dieter Kreis (ÖDP) an das Gremium.

Sitzungsleiterin und Dritte Bürgermeisterin Brigitta Klemenz (CSU) bestätigte das. „Der Biergarten wird ja im Winter nicht bespielt.“ Bis zum Frühjahr müsse man eine Lösung finden. „Man kann sich nicht einfach auf städtischem Grund ausbreiten“, sagte Brigitta Klemenz. Sie schlug vor, sich in nächster Zeit einmal zusammenzusetzen.

Den versöhnlichen Vorschlag ignorierten einige Stadträte zunächst: Wenn die Exponate außerhalb des Biergartens stehen würden, wäre das eine Aufwertung für den Bereich, meldete sich ÖDP-Stadtrat Kreis. „Es muss aber ein Verfahren geben, wer die Entscheidung dort treffen darf“, äußerte sich Christian Stangl (Grüne).

Schließlich schaltete sich Klaus Wollenberg ein: „Ich wollte mich eigentlich nicht melden“, sagte der FDP-Stadtrat. „Aber so geht das natürlich nicht.“ Kunstobjekte müssten in einem Raum stehen, um eine Wirkung zu haben. Das wäre bei den Kunstwerken, die außerhalb des Biergartens standen, nicht der Fall. „Es kann nicht sein, dass auf einer Fläche sechs oder sieben Werke ausgestellt werden und dazwischen Leute in den Biergarten sausen“, sagte Wollenberg.

Es gebe im Bereich Kunst außerdem die Bildhauer-Werkstatt auf der einen und das Veranstaltungsforum auf der anderen Seite. Dieses Gesamtkunstwerk würde durch die „permanente Anhäufung von irgendwelchen Objekten“ zerstört werden, sagte Wollenberg.

Norbert Leinweber, Leiter des Veranstaltungsforums, stimmte dem Stadtratsmitglied zu. „Wir haben auf dem Areal eine gewisse Qualität. Das verträgt viel, aber nicht willkürlich abgestellte Gegenstände.“ Es fehle seiner Meinung nach an der Zuständigkeit für den Bereich neben dem Biergarten.

Brigitta Klemenz versuchte erneut, die Situation zu schlichten: „Wenn man miteinander redet, dann kann das was werden. Aber nicht, wenn man diktatorisch sagt, das geht nicht“, sagte sie in Richtung Wollenberg. Die Befürchtung, dass an jeder Ecke des Klosterareals fünf Kunstwerke stehen würden, könne sie nicht nachvollziehen.

SPD-Stadtrat Philipp Heimerl unterstützte den Vorschlag. „Ich finde es gut, wenn es ein Gespräch gibt, mit der entsprechenden Offenheit, sinnvollen Vorschlägen und Gedanken.“ Somit ergebe sich eine gewisse Vielfalt. „Davon lebt ja die Kunst.“

