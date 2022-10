Lacher und viel Applaus fürs bisher aufwendigste Bühnenbild

Die Brett’l-Theatergruppe spielt eine mittelmäßige Theatergruppe: Georg Tscharke (v.l.), Lena Jakat, Tami Figl, Florian Oelmaier und Florian Haas sorgen für viele Verwirrungen und Lacher. © Peter weber

Erwartungsfrohe Zuschauer in der Brettl’l-Scheune in Biburg: Für die Herbst-Saison haben sich die Schauspieler mit dem Stück „Der nackte Wahnsinn“ des Briten Michael Frayn eine Komödie herausgesucht, die schon lange in der Ideenkiste des Theaterensembles gelegen hatte.

Fürstenfeldbruck – „Seit 20 Jahren“, wie Spielleiter Jürgen Schulz gestand. Nur habe man sich damals nicht herangetraut – nicht wegen der Handlung: Das Bühnenbild macht alleine schon wegen der vielen Türen, die in diesem Stück über Tourneetheater eine Rolle spielen, viel Arbeit.

Nun aber hat es Schulz gewagt. Er nahm sich viel Zeit für die Planung und Ausgestaltung. Am Ende konnte das Brett’l mit dem aufwendigsten Bühnenbild in seiner 47-jährigen Geschichte werben – und es lohnt sich.

Als erstes kommt die von Heike Limmer dargestellte Haushälterin Mrs Clackett durch eine der Türen – ausgestattet mit einem Teller Sardinen, der als Running Gag immer wieder auftaucht. Was zunächst wie ein ganz normaler Beginn einer Aufführung wirkt, entpuppt sich aber schnell als Generalprobe eines durch und durch mittelprächtigen Theaterensembles. Das bringt den von Georg Tschanke gespielten Regisseur mehr und mehr zur Verzweiflung. „Wir haben alle Probleme mit den Sardinen“, ruft er, als Mrs Clackett, die sich als Dotty Otley den Traum eines Ensembles erfüllt hatte, die Reihenfolge durcheinanderbringt. Sie weiß nicht mehr, welche Requisiten sie in die Hand nehmen soll: den Teller mit den Sardinen oder das Telefon.

Der Makler Roger Tremplemain (Florian Oelmaier) mitsamt seiner Geliebten Vicki (Tami Figl) und das Hausbesitzer-Paar Brent (Lena Jakat und Florian Haas) setzen der Verwirrung regelmäßig eine neue Krone auf. Insbesondere, wenn sie immer wieder hinter wechselnden Türen verschwinden oder aus ihnen herauskommen. Der erste Akt, der die Generalprobe zeigt, lässt aber noch Tempo vermissen. Das ändert sich im zweiten Akt, als auch die Perspektive wechselt. Hinter der Bühne besteht reichlich Hektik. „Meine Damen, die Vorstellung beginnt in drei Minuten oder in zwei.“ Immer wieder müssen die Regieassistentin Poppy (Vroni Droth) und der Inspizient Tim (Oliver Schmatz) eingreifen oder den Plan ändern. Fast slapstickhaft ist dargestellt, wie bei der Theatergruppe die Nerven mehr und mehr durchgehen.

Dem Stück tut es gut, dass vieles überdreht wird. Die Darsteller reizt das zunehmend zu mehr Temperament, dem Publikum entlockt das immer mehr Lacher. Eine Entwicklung, die sich im dritten Akt fortsetzt. Da sind von den Nerven der Beteiligten und dem tatsächlichen Inhalt des Stückes nur noch kleine Reste übrig geblieben. Am Ende der etwa zwei unterhaltsamen Stunden wird das vom Publikum mit viel Applaus für alle Akteure belohnt.

Weitere Vorstellungen

sind am 14./16./21./22./23./29./30. Oktober sowie am 4./5./6. November. Beginn ist freitags und samstags um 20 Uhr, sonntags um 19 Uhr auf der Bühne im SteffelWirt Biburg. Infos und Vorverkauf auf der Internetseite www.bruckerbrettl.de.