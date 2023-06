Bäume kippen um, Straßen werden überflutet: Unwetter rollt in mehreren Wellen über die Region

Von: Thomas Steinhardt

Etliche Bäume fielen um. © FFW Eichenau

Starker Regen, Wind und Hagel: am Donnerstagabend ist eine Unwetterfront in mehreren Wellen über den Landkreis hinweg gezogen.

Fürstenfeldbruck - In Eichenau musste die Feuerwehr einige Male ausrücken. Mehrere umgestürzte Bäume blockierten Straßen. Die Einsatzkräfte beseitigten die Schäden, die das Unwetter „Lambert“ verursacht hatte, mit Kettensägen.

Die Feuerwehr Geiselbullach berichtet von einigen überfluteten Straßenzügen, die freigepumpt werden mussten. Auch hier fielen Bäume um. Einer krachte laut Feuerwehr sogar auf die A8. Außerdem halfen die Einsatzkräfte später in Graßlfing mit

In Olching riss eine Sturmböe um 18.45 Uhr einen Teil eines Baugerüstes in der Senserstraße aus der Verankerung. Das Gerüst mit einer Länge von etwa 20 Meter fiel auf drei geparkte Fahrzeuge, wie die Polizei berichtet Die Feuerwehr Esting war mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. Es wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf 70 000 Euro.

In Gröbenzell zählte die Feuerwehr acht Einsätze. Hagel und Laub verstopften Abläufe, Fahrbahnen wurden überflutet. Am Zillerhof rammte ein Autofahrer eine Birke, zwei Personen wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Wagen wurde laut Feuerwehr abgeschleppt. Ebenfalls in Gröbenzell, an der Augsburger Straße, fiel ein Baum auf ein Hausdach. Er musste beseitigt werden. 30 Einsatzkräfte waren rund drei Stunden lang im Einsatz.

Bei Mammendorf fiel außerdem ein Baum auf die Strecke der S3, sodass der Verkehr zum Erliegen kam. Vereinzelt richtete auch der Hagel Schäden an, etwa an Jalousien.

(Dieser Beitrag wird laufend aktualisiert.)

