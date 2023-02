Grünstreifen: Uferbereiche werden kontrolliert und kartiert

Teilen

Die Glonn, nördlich von Vogach bei Mittelstetten. © WWA

Das Wasserwirtschaftsamt München schafft Klarheit beim Thema Gewässerrandstreifen für Landwirte. Bei denen liegt nämlich die Pflicht zur Abgrenzung und Einhaltung der Streifen.

Zur fachlichen Abklärung begehen derzeit Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamts München alle fraglichen Gewässer im Landkreis und ordnen diese ein.



Digitale Hinweiskarte

Anhand bayernweit einheitlicher Kriterien wird dabei festgestellt, ob eine Gewässerrandstreifenpflicht besteht oder nicht. Aus den Erhebungen des Wasserwirtschaftsamts München entsteht dann eine digitale Hinweiskarte, die „Gewässerrandstreifen-Kulisse“. Sie soll der Landwirtschaft Orientierung und Planungssicherheit im Umgang mit dem neuen Naturschutzgesetz geben.

Mindestens fünf Meter neben Gewässern frei

Das erfolgreiche Volksbegehren „Rettet die Bienen“ hatte eine Änderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes zur Folge. Seit August 2019 ist die acker- und gartenbauliche Nutzung entlang natürlicher oder naturnaher Gewässer verboten. Stattdessen muss nun beidseits dieser Gewässer jeweils ein mindestens fünf Meter breiter, begrünter Streifen freigehalten werden. Es können aber Ausgleichszahlungen durch die Landwirte beantragt werden, erklärt das Wasserwirtschaftsamt.

Gewässerrandstreifen haben laut der Behörde in mehrfacher Hinsicht einen hohen Stellenwert in der heutigen Kulturlandschaft: Sie vernetzten die Landschafts- und Lebensräume Wasser und Aue. So leisteten sie einen wichtigen Beitrag für den ökologischen Zustand der Gewässer. Sie dienten als Puffer gegen Dünge- und Pflanzenschutzmitteleinträge sowie Bodenabträge aus den Äckern in die Gewässer.



Kanäle und Gräben ausgenommen

Davon, so das Wasserwirtschaftsamt, profitieren auch Landwirte. Entlang eindeutig erkennbarer, natürlicher Gewässer muss bereits heute ein Gewässerrandstreifen freigehalten werden. An künstlichen Gewässern wie Kanälen und Entwässerungsgräben sind dagegen keine Gewässerrandstreifen notwendig. Das Gleiche gilt für Verrohrungen, Straßenseitengräben sowie grüne Gräben mit eindeutigem Grasbewuchs in der Sohle.



(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Für die Begehungen der Ge-wässer muss das Wasserwirtschaftsamt land- und forstwirtschaftlich genutzte Wege und Grundstücke betreten und befahren. In der Regel erfolgt sie zu Fuß. Die Erhebung im Landkreis wird voraussichtlich im Laufe dieses Jahres abgeschlossen.



Umwelt-Atlas kommt im Juli

Nach Abschluss der Begehungen werden die Ergebnis-se als Vorabinformation auf der Homepage des Wasserwirtschaftsamtes München vorgestellt. Betroffene Landwirte und Verbände haben dann die Möglichkeit, Hin-weise und Einwendungen beim Wasserwirtschaftsamt einzureichen.



Die Veröffentlichung im Umweltatlas Bayern für den Landkreis Fürstenfeldbruck erfolgt im Juli.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.