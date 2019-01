Auf Druck der Eltern: An allen Schulen fällt der Unterricht aus

Am morgigen Freitag fällt der Unterricht an allen Schulen im Landkreis Fürstenfeldbruck aus

Fürstenfeldbruck - Das Krisenteam für witterungsbedingten Unterrichtsausfall habe sich abgestimmt und für morgen, Freitag 11. Januar 2019, den Unterricht an allen Schulen im Landkreis Fürstenfeldbruck abgesagt. Das teilt das Brucker Schulamt mit. Betroffen sind sowohl Grund- und Mittelschulen als auch die weiterführenden Einrichtungen wie etwa Gymnasien oder Realschulen.

Die Verantwortlichen hätten sich mit dieser Entscheidung auch dem Druck vieler Eltern gebeugt, sagte ein Sprecher des Schulamts. Viele Eltern hätten es ihren Kindern nicht zumuten wollen, unter diesen Umständen zur Schule gehen zu müssen. Dass die Eltern einen solchen Druck aufbauen, habe er noch nie erlebt, so der Sprecher des Schulamts.

Er betont: an allen Schulen ist eine Betreuung der Kinder, die trotzdem kommen, sichergestellt.

Nach dem Wintergewitter am Mittwoch in der Früh waren in der Nacht auf Donnerstag (regional wohl leicht unterschiedlich) um die 30 Zentimeter Neuschnee gefallen.