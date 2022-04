Auslegung von Hochwasser-Plänen beginnt

Bei einem Unwetter drohte der Gröbenbach auf Höhe der Fußgängerunterführung an der Ecke Klosterweg/ Augsburger Straße über die Ufer zu treten. © Feuerwehr (Archiv)

Zur Festsetzung des Überschwemmungsgebiets an Gröbenbach, Ascherbach und Starzelbach wird ein Anhörungsverfahren durchgeführt.

Fürstenfeldbruck - Die Unterlagen werden von Montag, 4. April, bis Mittwoch, 4. Mai öffentlich zur Einsicht ausgelegt. Betroffen sind die Städte Germering, Puchheim und Olching sowie die Gemeinden Alling, Eichenau, Emmering und Gröbenzell, durch die die Gewässer fließen.

Die Unterlagen sind auch unter www.lra-ffb.de/festsetzung-ueberschwemmungsgebiet abrufbar.

Durch die Auslegung haben Bürger die Möglichkeit, Einwände gegen die Festsetzung vorzubringen. Diese werden dann in einem Erörterungstermin behandelt. Nach geltenden Wassergesetzen ist das Landratsamt verpflichtet, die Risikogebiete, in denen statistisch einmal in 100 Jahren ein Hochwasser zu erwarten ist, durch Rechtsverordnung festzusetzen und vorläufig zu sichern.

