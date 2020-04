Top-Vereine gegen Corona-Idee des Verbands

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) überlegt die laufende Saison über den 30. Juni hinaus zu verlängern. Das stößt bei einigen Trainern und Vereinen auf wenig Begeisterung.

Landkreis – Die Covid-19-Pandemie hat den Spielbetrieb bei den Amateurfußballern stillgelegt. Der Grundsatz, dass ein Spieljahr zum 1. Juli beginnt und zum 30. Juni des folgenden Jahres endet, wurde vom Verband für die nächsten 15 Monate aufgehoben. Laut BFV-Präsident Rainer Koch bedeutet dies, dass die laufende Saison sofern nötig und kein Abbruch gewollt ist, in allen Spielklassen über den 30. Juni hinaus verlängert werden kann. Das Spieljahr 2020/21 könne zu einem späteren Zeitpunkt beginnen oder notfalls sogar ganz oder teilweise entfallen.

Verlängerung der Saison ginge nur mit Englischen Wochen

„Den Entfall der Saison 2020/21 kann ich mir nicht vorstellen“, sagt dazu Olchings Landesliga-Trainer Markus Remlein. „Diese Aussage nehme ich nicht wirklich für voll.“ Remlein plädiert für eine Beendigung der jetzigen Saison. Ein fairer Verlauf sei in seinen Augen nicht gewährleistet.

+ Markus Remlein, SC Olching

Mit einer 14-tägigen Vorlaufzeit irgendwann die Saison fortzusetzen, das sei leicht gesagt. Auch wenn sich die Spieler daheim fit halten. „Wir haben noch 14 Spiele zu absolvieren. Das ginge nur mit Englischen Wochen. Ich glaube nicht, dass die Arbeitgeber der Spieler sehr erfreut wären, wenn nach überstandener Krise die Jungs zweimal die Woche um Freistellung bitten, nur um Fußball zu spielen. Wenn die Krise überstanden ist, sollte eine neue Saison mit entsprechender Vorbereitung starten. Der Fußball sollte sich in diesen Tagen nicht so wichtig nehmen.“

Spiele im Sommer - was ist mit Urlaub?

Für den SC Oberweikertshofen könnte ein reguläres Saisonende sogar noch eine Chance für den Aufstieg in die Landesliga bedeuten. Als der Spielbetrieb unterbrochen wurde, lag der Club auf Platz drei in der Bezirksliga –mit vier Punkten Rückstand auf den zweiten Platz, der zur Aufstiegsrelegation berechtigen würde. Trotzdem ist Coach Günter Bayer absolut kein Freund des zwanghaften Versuchs, die Spielzeit noch zu Ende zu bringen. „Das ist weder Fisch noch Fleisch.“ Der Übungsleiter hält es nicht für sinnvoll, unter Umständen die gesamte Saison 2020/2021 für acht oder neun Restspiele der laufenden Runde zu opfern. „Wenn, dann muss man das andersrum machen und die noch ausstehenden Spiele dieser Saison werten.“

+ Günter Bayer, SC Oberweikertshofen

Fußball im Hochsommer birgt für Bayer aber auch noch ein anderes Problem: „Was ist mit dem Urlaub?“ Viele Spieler und Trainer hätten diesen schon lange gebucht oder seien wegen ihrer Kinder auf die Sommerpause als Urlaubszeit angewiesen – natürlich nur, sofern die Corona-Pandemie bis dahin wieder Reisen zulässt.

Zwei Wochen Vorbereitung sind zu wenig

„Ich bin immer noch für eine Entscheidung auf sportlichem Wege“, sagt SC Unterpfaffenhofens Trainer Victor Medeleanu. Allerdings steht der zum Saisonende scheidende Bezirksliga-Trainer eine 14-tägige Vorbereitung problematisch. „Seit November hat die Mannschaft kein Pflichtspiel mehr absolviert“, so Medeleanu. „Drei Wochen Vorbereitung sollten es mindestens sein.“

+ Victor Medeleanu, SC Unterpfaffenhofen

In einer Verlängerung der Saison mit Englischen Wochen sieht Medeleanu keine Probleme. „Auch wenn womöglich der ein oder andere Spieler aus beruflichen Gründen nicht könnte, wir haben einen großen Kader. Das können wir kompensieren.“ Eine Saison ausfallen zu lassen, hält Medeleanu für unnötig. Die neue Saison sollte mit der Vorbereitung im September beginnen, wenn die Spieler mit ihren Familien und Kindern die Ferien hinter sich haben. „Viele Vereine verfügen über einen Kunstrasenplatz“, so Medeleanu. Man könnte bis in den Dezember hinein spielen und nach einer kürzeren Winterpause die Saison fortsetzen.“

Auch im Handball steht noch nicht fest, ob die laufenden Saison fortgesetzt werden kann.