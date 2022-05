Neun-Euro-Ticket könnte Fahrgäste für den Nahverkehr gewinnen

Von: Thomas Steinhardt

Fotomontage, Wegweiser 9-Euro-Ticket © IMAGO/Christian Ohde

Das Neun-Euro-Ticket ist verfügbar, gilt ab 1. Juni – und könnte gerade im Landkreis Fürstenfeldbruck positive Auswirkungen haben. Das sagt man jedenfalls in der Stabstelle für den öffentlichen Nahverkehr im Landratsamt.

Fürstenfeldbruck – Immer wieder wird kritisiert, dass das Neun-Euro-Ticket wenig bringt, wenn das Angebot bei Bus und Bahn dünn ist, sprich wenn der Bus nur einmal im Monat im Dorf hält und dann auch noch in die falsche Richtung fährt. Das ist im Landkreis Fürstenfeldbruck aber nicht der Fall. Denn gerade eben erst ist die größte Ausweitung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in der Region überhaupt erfolgt. Sprich: Es fahren mehr Busse als je zuvor - das Angebot ist also vorhanden.

Positive Wirkung?

Hermann Seifert, ÖPNV-Experte im Landratsamt, glaubt daher, dass das Neun-Euro-Ticket positive Wirkung haben könnte. Er hofft, durch das Ticket vielleicht Fahrgäste wieder gewinnen zu können, die man in der Corona-Krise verloren hat. Dabei ist tatsächlich noch Luft nach oben.

„Wir haben etwa 70 bis 80 Prozent der Auslastung von vor der Pandemie erreicht“, erzählt Seifert. Außerdem glaubt er auch an die Chance, wirklich neue Fahrgäste vom ÖPNV überzeugen zu können. Logik: Wenn jemand den Nahverkehr wegen des verbilligten Tickets einfach mal ausprobiert und dabei gute Erfahrungen macht, könnte das durchaus ein Anreiz sein, das Auto auch in Zukunft mal stehen zu lassen.

Insgesamt ist beim Neun-Euro-Ticket der Abrechnungsmodus im Hintergrund natürlich durchaus kompliziert. Vereinfacht gesagt bekommt der MVV und damit auch der Landkreis, der diesem angehört, durch Rettungsschirmmittel des Bundes den Stand aus dem Jahr 2019 aber ersetzt.

Blöd wäre es nur, wenn wegen des Neun-Euro-Tickets so viele Leute auf Bus und Bahn umsteigen, dass gegenüber 2019 Mehreinnahmen entstünden. Die wären dann natürlich weg, wobei dieses Szenario aber als unwahrscheinlich gelten muss. In diesem Zusammenhang verweist Seifert auch auf den ÖNPV-Schnuppertag am 11. September, an dem man ganz kostenlos fahren kann.

Wenig touristische Ziele im Busnetz

Natürlich kennt Seifert die Debatte um die Frage, ob es nicht besser wäre, die Bundesmittel in den Ausbau des ÖPNV zu stecken. Allerdings betont er, dass ein Ausbau ja Jahre dauere. Daher ist er der Ansicht: Man solle das eine machen, ohne das andere zu lassen.

Speziell für die Region Bruck erwartet OPNV-Experte Seifert wegen des Neun-Euro-Tickets keine Kapazitätsengpässe. Zumal es hier die touristisch hoch frequentieren Linien ja eher weniger gibt. Auch das Freizeitgelände Pucher Meer könne man mit dem Bus (Tipp: Linie 839) erreichen, trotz Sperrung der Umfahrung Neulindach. Auch in der Linie nach Starnberg gebe es derzeit genügend freie Kapazitäten.

Insgesamt gelten beim Neun-Euro-Ticket im Kreis Bruck die Regeln, die eben MVV-weit gelten. Auch das Ruftaxi ist damit im Angebot enthalten. Seifert ist überzeugt: Für Bruck speziell bringt das Ticket mehr Nutzen als Schaden.

