Landkreis Fürstenfeldbruck nimmt erste Ukraine-Flüchtlinge auf

Von: Thomas Steinhardt

Ankunft in München: Flüchtlinge aus der Ukraine am Hauptbahnhof. Sie werden je nach Kapazitäten auf die Regionen verteilt. © Beispielfoto: Felix Hörhager/dpa

Die Vorbereitungen liefen bereits, jetzt wird es real: Auch in der Region kommen zunehmend Flüchtlinge aus der Ukraine an.

Fürstenfeldbruck/Olching - 55 Ukrainer sind am Montag dem Landkreis zugewiesen worden. Es handelt sich um Kriegsflüchtlinge, die keine private Unterkunftsmöglichkeit gefunden haben. Die genannten 55 Personen nimmt der Landkreis im Rahmen seiner vorhandenen Kapazität und nicht aufgrund aktuellen staatlichen Zuteilungs-Drucks auf.



Olching und Puchheim

Die Geflohenen werden großteils in Olching, teils aber auch in Puchheim ein Dach über dem Kopf bekommen: In beiden Städten hat der Kreis so genannte Quarantäne-Plätze für den Fall freigehalten, dass es in anderen Heimen zu Corona-Ausbrüchen kommt. Diese Plätze werden derzeit nicht unbedingt benötigt und können daher anderweitig belegt werden. Außerdem betonte eine Sprecherin des Landkreises: Es gibt noch weitere Quarantäne-Unterkünfte.

Enger zusammenrücken

Insgesamt stehen in den dezentralen Heimen des Kreises noch 230 freie Plätze zur Verfügung. Voraussetzung ist freilich, dass die Bewohner enger zusammenrücken als es zuletzt der Fall war. Im Fachjargon wird das gerne „Nachverdichtung“ genannt. Dazu kommen potentiell private Angebote, die man allerdings im Einzelfall prüfen müsse, wie die Sprecherin sagte. Finanziell bekommen die Geflüchteten Leistungen nach dem Asylgesetz (an Hartz IV angelehnt, aber etwas weniger).



Auszahlung im Ankerzentrum

Unabhängig davon wird auch das von der Regierung von Oberbayern betriebene Ankerzentrum am Fliegerhorst Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen. Hier ist das Landratsamt nur teilweise eingebunden, etwa bei der Geldausgabe. Eine solche soll erstmals am Donnerstag, 10. März, über die Bühne gehen. Die Auszahlung finde ebenso wie für die anderen Bewohner in bar statt, erklärte die Sprecherin. Als Beispiel genannt erhält ein Erwachsener im Ankerzentrum 97 Euro monatlich. Die Verpflegung (Catering) erfolgt im Zentrum. Hygieneartikel und Kleidung werden in Form von Sachleistungen ausgegeben.

Weiteres Verfahren unklar - Frage der Fehlbeleger

Auf wie viele Flüchtlinge sich in der Ukraine-Krise der Kreis vorzubereiten habe, sei unklar. Wenn Bayern etwa 50 000 Geflüchtete aufnehmen würde, dann entfielen nach dem bisherigen Verfahren auf den Landkreis Fürstenfeldbruck zwischen 800 bis 1000 Personen. Das bundesweite Verfahren sei noch in Klärung.

Bei dem wachsenden Zustrom stellt sich die Frage nach den Asylbewerbern, die anerkannt sind, aber keine Wohnung gefunden haben und daher in staatlichen Heimen als so genannte Fehlbeleger bleiben dürfen. Müssen diese nun also raus aus den Unterkünften? Nein, sagt die Sprecherin des Landratsamts Fürstenfeldbruck. „Bei uns nicht.“ Jedenfalls vorerst.

