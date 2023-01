Landkreis prämiert Schul-Projekte

Von: Tobias Gehre

Die siegreichen Schülerinnen bekamen ihre Urkunde von der stellvertretenden Landrätin Martina Drechsler. © lra

Das Landratsamt hat 13 Schulen geehrt, die besondere Projekte durchgeführt haben. Gewinner waren Schüler des Brucker Viscardi-Gymnasiums.

Fürstenfeldbruck – Für ihre Ukraine-Hilfe, mit der sie stolze 61 500 Euro Spenden einsammelten, gab es 1800 Euro Preisgeld.

Kurz nach Kriegsausbruch organisierten die Schüler innerhalb von einer Woche Spendenläufe am Viscardi-Gymnasium. Die jungen Menschen aus allen Jahrgangsstufen sammelten im Vorfeld mit großem Engagement und in kürzester Zeit Sponsoren, die ihnen einen festen Geldbetrag pro gelaufener Runde zahlten. Insgesamt legten die Schüler stolze 7000 Kilometer auf der Leichtathletikbahn der Schule zurück. Von dem erlaufenen Geld konnten etwa je 12 000 Euro an Unicef und die Hilfsorganisation „Brucker helfen der Ukraine“ übergeben werden.

Themen waren Frieden, Natur und Vielfalt

Prämiert wurden außerdem die Eugen-Papst-Schule Germering für „Hilfen für ukrainische Kinder“, die Berufsschule Fürstenfeldbruck für „Wir gönnen den Vögeln reichlich“, das Max-Born-Gymnasium Germering für seinen „Schulgarten reloaded“, die FOS Germering für „Gemeinsam zum (Fach-)Abitur“, die Realschule Unterpfaffenhofen für ihr „Wel(l)come-Team – Begrüßung und Integration von neuen Schülern“, das Carl-Spitzweg-Gymnasium Germering für sein „Tripelkonzert“, eine Benefizveranstal-tung für die SOS-Kinderdörfer in der Ukraine und die FOS/BOS Fürstenfeldbruck für „Fit für die Vielfalt (Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage)“.

Weitere Ehrungen gingen an die Realschule Puchheim mit „Puchheimer Schüler für den Frieden“, das Gymnasium Puchheim für „Gemeinsam für den Frieden“, eine Friedensdemo des Gymnasiums zusammen mit der Mittel- und Realschule in Puchheim, die Realschule in Fürstenfeldbruck für das Projekt „Ein Film der Film-AG der Ferdinand-von-Miller-Realschule“, die Landwirtschaftsschule für „Die Hauswirtschaftsschule – Schule der Nachhaltigkeit“, und das Gymnasium Olching für „No Limit – Was sind schon 50 Lichtjahre?“.

Alle 13 Schulen erhielten eine Urkunde sowie ein Preisgeld, da sich die Jury erneut dazu entschieden hatte, die Prämie von 10 000 Euro unter allen Schulen gerecht aufzuteilen. Die stellvertretende Landrätin Martina Drechsler hob bei der Vergabe das große Engagement der Schüler sowie der Lehrkräfte hervor, ohne das die Projekte nie gelingen würden. Zudem seien die vorgestellten Themen immer so vielfältig, dass die Jury jedes Mal wieder eine sehr schwierige Aufgabe zu erledigen habe.

