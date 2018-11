Landkreis sucht zwei neue Kreisheimatpfleger

Weil Toni Drexler und Sepp Kink aufhören, sucht das Landratsamt nun auch offiziell nach Nachfolgern als Kreisheimatpfleger.

Fürstenfeldbruck - Toni Drexler und Sepp Kink sind vielen Menschen im Landkreis ein Begriff, beide sind seit vielen Jahren Kreisheimatpfleger im Landkreis Fürstenfeldbruck. Schon seit 1983 engagiert sich Toni Drexler für die Bodendenkmalpflege und Regionalgeschichte im Landkreis. Der ehemalige Jexhof-Leiter ist dafür 2015 sogar mit der Rainer-Christlein-Medaille der Gesellschaft für Archäologie in Bayern ausgezeichnet worden. Nicht zu vergessen seien auch seine zahlreichen Publikationen, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts.

Sepp Kink hat 1997 das Amt des Kreisheimatpflegers übernommen. Seitdem organisiert er mit „Leidenschaft erfolgreich“ die offenen Singen im Landkreis und hält Vorträge zum Thema Brauchtum. 2015 wurde er mit der Bezirksmedaille ausgezeichnet. Nun geben beide ihr Ehrenamt ab. Die offizielle Verabschiedung steht noch aus.

Der Landkreis Fürstenfeldbruck sucht zum 1. April 2019 zwei neue Kreisheimatpfleger (m/w) für die Bereiche Bodendenkmalpflege, Volkskunde und Regionalgeschichte sowie Volksmusik, Volkstanz und Schauspiel.

Archäologie sei im Landkreis Fürstenfeldbruck ein großes Thema, heißt es. An vielen Orten seien bedeutende Funde gemacht worden. „Der zuständige Kreisheimatpfleger sollte die Grabungen begleiten und für Fragen und als Vermittlungsstelle zwischen Behörden und den Archäologen zur Seite stehen“, so die Stellenbeschreibung. Kenntnisse hinsichtlich der Regionalgeschichte wären wünschenswert, können aber auch während der Tätigkeit angeeignet werden.

Die Pflege von Volksmusik und Volkstanz gehört zum Aufgabenbereich der zweiten offenen Kreisheimatpflegerstelle. Vorteilhaft wäre eine gute Vernetzung im Landkreis. Auch hier versteht sich der Kreisheimatpfleger hauptsächlich als Vermittler, darf sich gerne aber auch selbst aktiv engagieren, so das Landratsamt. So veranstalte Herr Kink seit vielen Jahren in regelmäßigen Abständen erfolgreich die offenen Singen.

Für die ehrenamtliche Tätigkeit wird eine monatliche Aufwandsentschädigung gewährt. Bei Fragen oder für Unterstützungsarbeiten steht das Kulturreferat des Landratsamtes zur Verfügung.

So geht´s zur Bewerbung

Nähere Informationen erhält man im Landratsamt Fürstenfeldbruck unter kultur@lra-ffb.de oder Telefon (08141) 519-200. Bewerbungen können schriftlich bis 4.1.2019 im Landratsamt Fürstenfeldbruck, Referat 33, Münchner Str. 32 in 82256 Fürstenfeldbruck, eingereicht werden.

So berichtete das Tagblatt vorab.