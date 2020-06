Der Landkreis FFB will weiter Ökostrom beziehen

Auch in Zukunft will der Landkreis wieder 100 Prozent Ökostrom beziehen. Die Verwaltung wird eine entsprechende Ausschreibung vorbereiten. Kritik kommt von der AfD.

Fürstenfeldbruck – Derzeit bezieht der Landkreis den Strom für seine diversen Liegenschaften von vier Anbietern. Das sind die Stadtwerke FFB, Strom Germering, Energie Südbayern und Komm-Energie. Die Verträge laufen Ende 2020 aus. Die neuen sollen vier Jahre gelten. Der Gesamtauftragswert liegt bei 1,4 Millionen Euro pro Jahr (inklusive Steuern). Wegen der Höhe der Summe muss der Strombezug europaweit ausgeschrieben werden, wie aus einem Papier der Kreisverwaltung hervor geht. Allerdings soll der Auftrag mittelstandsfreundlich in Einzellose aufgeteilt werden, damit auch die kleineren Anbieter eine Chance haben. Es soll ausschließlich Ökostrom aus 100 Prozent erneuerbaren Energien bezogen werden, was durch Zertifikate nachzuweisen sein wird. Eine entsprechende Bewertungsmatrix soll noch erarbeitet werden. Das Thema kam nun sowohl im Energieausschuss des Kreistags zur Sprache als auch im übergeordneten Kreisausschuss. Beide Male sprach sich die AfD gegen den Bezug von Ökostrom aus, beide Male unterlag sie deutlich.

Im Energieausschuss führte Rolf Ertl für die AfD ins Feld, dass ja niemand unterscheiden könne, was Ökostrom sei und was nicht. 50 Prozent des so genannten Ökostroms stammten aus herkömmlicher Produktion. Der Landkreis bezahle also einen höheren Preis für einen Strom, den er gar nicht bekomme.

Jan Halbauer (Grüne) kündigte an, die noch zu schaffende Bewertungsmatrix genau anzuschauen und betonte, dass es insgesamt darum gehe, die erneuerbaren Energien zu unterstützen. „Egal, ob das ein paar Cent mehr kostet.“

Gottfried Obermair (FW) riet Ertl, zwischen physikalischem Strom zu unterscheiden und dem, der an der Leipziger Börse gehandelt werde. Und Christian Holdt (ÖDP) warnte davor, irgendwann einmal möglicherweise Strafzahlungen leisten zu müssen, wenn man nicht auf erneuerbare Energien setze. Nur Ertl stimmte im Fachausschuss gegen den Ökostrom.

Im Kreisausschuss unternahm dann Ertls Parteikollege Florian Jäger einen erneuten Vorstoß gegen den Ökostrombezug. Er warnte vor massiven Steuereinbrüchen wegen der Corona-Krise. Vor diesem Hintergrund sei es ein Luxus, sich teuren Ökostrom zu leisten. Er beantragte, das Wort „Öko“ zu streichen, blieb damit aber wie zuvor Ertl schon allein. Freilich: Zweifel an der Begrifflichkeit „Öko“ kamen durchaus auf. Jakob Drexler (UBV) etwa fand, dass es das Beste wäre, den Strom regional selbst zu erzeugen.

Während im Hintergrund nun die Ausschreibung vorbereitet wird, werden Klimaschutzmanagement und Ziel 21 die angesprochene Bewertungsmatrix erarbeiten, anhand derer die Angebote dann geprüft werden sollen.