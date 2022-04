Landkreis zahlt bei Amperoase mit

Von: Andreas Daschner

Das Hallenbad in der Amperoase. © Stadtwerke

Der Landkreis beteiligt sich am Neubau der Amperoase in Fürstenfeldbruck – genauer gesagt an dem Teil, der dem Schulschwimmen zugute kommen soll.

Fürstenfeldbruck – Gut 2,5 Millionen Euro werden fällig. Allerdings gibt es Fördergelder für den Landkreis. Für mindestens eine Einheit der Schulschwimmhalle erhält der Landkreis im Gegenzug die Nutzungsberechtigung.

Der Landkreis hat Bedarf für die Nutzung eines Schulschwimmbads und ist Sachaufwandsträger der beiden Gymnasien, der Ferdinand-von-Miller-Realschule und der Pestalozzi-Schule in Bruck. Laut Kreisverwaltung nutzen diese vier Schulen die Amperoase mit rund 1600 Bahnen im Jahr. Zwar sei dieser Bedarf derzeit gedeckt, doch gingen Prognosen von einem Wachstum an den Gymnasien und der Realschule aus.

Vor allem fürs Viscardi-Gymnasium werde eine weitere Halleneinheit notwendig. Somit sei es „auch im Interesse des Landkreises, nutzbare Schwimmkapazitäten zu haben“, heißt es im Bericht der Verwaltung weiter. Damit eine Beteiligung des Landkreises nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) gefördert werden kann, gibt es zwei Varianten.

Bei beiden gilt grundsätzlich, dass sich der Landkreis in Höhe eines Kostenrichtwertes beteiligen kann, um die FAG-Förderung zu erhalten. Bei einem Neubau einer landkreiseigenen zusätzlichen Sporthalleneinheit für das Viscardi-Gymnasium läge dieser Richtwert bei knapp 2,3 Millionen Euro, bei einer Beteiligung am Neubau der Amperoase bei besagten gut 2,5 Millionen Euro. Dort sind drei Schulschwimmeinheiten mit je zwei Bahnen, also sechs Bahnen insgesamt vorgesehen.

Beteiligung einstimmig durchgewunken

Im Kreisausschuss folgte man dem Vorschlag der Verwaltung, die für den Kreis vermeintlich teurere Varian-te zu wählen. Denn im Kostenrichtwert für einen Viscardi-Neubau sind eventuelle Kosten für die Erschließung, die Ausstattung und das Personal nicht berücksichtigt. Zudem sei der Richtwert in der Regel niedriger als die Baupreise, die der Kreis bei einem eigenen Projekt schultern müsste – zusätzlich zu den Kosten im eigenen Haus. Denn das Projekt müsste dann auch von der Finanz- und der Hochbauverwaltung sowie vom Schulamt begleitet werden und würde den Kreis in der Summe damit wohl doch deutlich teurer als Variante zwei kommen.

Im Kreisausschuss gab es daher keine Debatte, wie man vorgehen wird: Die Beteiligung am Neubau der Amperoase wurde einstimmig durchgewunken – allerdings unter der Bedingung, dass das Projekt tatsächlich nach dem FAG förderfähig ist. Bis die 2,5 Millionen Euro ausbezahlt werden, wird es aber ohnehin noch ein wenig dauern. Je nach Baufortschritt würde der Betrag entweder teilweise in 2024 sowie 2025 oder insgesamt erst 2025 fällig. Das letzte Wort hat der Kreistag. Dessen Zustimmung gilt nach dem klaren Votum aber als wahrscheinlich.

