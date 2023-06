Streit um Finanzlage: Landrat weist Vorwurf der Parteilichkeit seiner Behörde zurück

Von: Thomas Steinhardt, Ingrid Zeilinger

Teilen

Die Stadt muss ihren Haushalt konsolidieren (Beispielfoto) © Patrick Pleul/dpa

Eine Brucker Stadträtin wirft dem Landratsamt Parteilichkeit bei der Beurteilung der Finanzlage der Stadt vor. Landrat Karmasin weist das scharf zurück.

Fürstenfeldbruck – Die Stadt muss ihren Haushalt konsolidieren. Diese Auflage aus dem Landratsamt kam jetzt erneut im Stadtrat zur Sprache. Alexa Zierl (ÖDP) nutzte die Gelegenheit zu einer sehr harten Kritik an der Kommunalaufsicht, die den Haushalt kritisch beleuchtet hatte.

„Aus meiner Sicht hat das Landratsamt seine eigentlich gebotene Neutralität vermissen lassen“, sagte Zierl. Denn dass die Stadt in den vergangenen Jahren die Schulden reduziert und viel gebaut habe und eine unterdurchschnittliche Verschuldung habe, sei ignoriert worden. Unter dem alten OB habe man den Haushalt sechs Jahre durchgewunken. „Jetzt kommt der neue, jetzt zeigt man es uns“, beschwerte sich Alexa Zierl.

„Grenzt an Albernheit“

„Ein derartiger Vorwurf grenzt an Albernheit“: Mit diesen Worten reagierte Landrat Thomas Karmasin am Dienstag auf Tagblatt-Nachfrage auf diese Vorwürfe. Die Kommunalaufsicht im Landratsamt bestehe aus langjährig erfahrenen Bediensteten, die ihre Aufgabe ohne Ansehen der Partei oder der Person wahrnähmen. In all diesen Jahren sei weder diesen Mitarbeitern noch ihm selbst Parteilichkeit vorgeworfen worden, so Karmasin. „Falls Frau Dr. Zierl hieran Zweifel hat, mag sie sich bei unserer Aufsichtsbehörde, der Regierung von Oberbayern beschweren, sie hat in solchen Dingen ja bekanntlich einige Übung“, so Thomas Karmasin.

Die Reaktion des OB

In der Sitzung hatte auch OB Götz auf die Vorwürfe von Alexa Zierl reagiert. Auch er wollte sie so nicht ganz stehen lassen. „Ich glaube schon, dass die Kommunalaufsicht so neutral ist, dass es keine Rolle spielt, wer OB ist.“ Es sei aber schade, den Konsolidierungsbrief als erstes Geschenk der Kommunalaufsicht überreicht bekommen zu haben. „Aber wir kommen zurecht.“ Vize-Bürgermeister Christian Stangl (Grüne) ergänzte, dass das Landratsamt in den vergangenen zwei Jahren das Gleiche über den Brucker Haushalt geschrieben habe. Stangl: „Politische Einflussnahme zu unterstellen, halte ich für bedenklich.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Das Landratsamt betont in diesem Zusammenhang, dass der Bescheid mit der Auflage des Konsolidierungskonzeptes der Stadt Anfang Mai zugestellt worden sei. Zum Schutz der Stadt vor weiteren finanziellen Verschlechterungen und zur Vermeidung einer rechtsaufsichtlichen Beanstandung des nächstjährigen Haushalts sei es geboten und erforderlich gewesen, bereits in diesem Jahr lenkend einzugreifen. Damit solle dem fortlaufenden Prozess des Substanzabbaus und der Erosion der städtischen Finanzkraft entgegengewirkt werden. „Dieser Schritt war unabhängig von einem Wechsel des Oberbürgermeisters erforderlich; der Bescheid wurde an Herrn OB Raff adressiert.“

Gründung einer Taskforce

Unabhängig von diesem Scharmützel wurde die von der Stadt gewünschte Fristverlängerung mittlerweile erteilt, wie Kämmerer Marcus Eckert bestätigte. Das bedeutet: Das Konsolidierungskonzept muss erst bis Jahresende vorliegen.

Dafür wird eine Taskforce gegründet, in der neben dem OB, dem Finanzreferenten Klaus Wollenberg und der Finanzverwaltung auch ein Vertreter jeder Fraktion sitzen wird. Benannt wurden Karin Geißler (BBV), Alexa Zierl (Ödp), Georg Jacobs (CSU), Philipp Heimerl (SPD), Markus Droth (FW) und Florian Weber (Die Partei/Die Linke). Die Grünen werden ihren Vertreter noch nachreichen. Christian Götz rechnet mit fünf bis sechs Einspar-Debatten. imu/st

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.