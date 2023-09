„Brauchen ein wirksames Klimaschutz-Gesetz“

Gabriele Triebel (Grüne) will wieder in den Landtag. © Privat

Im Herbst wird der bayerische Landtag neu gewählt. Im Landkreis Fürstenfeldbruck bewerben sich Kandidaten für den Stimmkreis Ost und den Stimmkreis West/Landsberg. In lockerer Reihenfolge stellt das Tagblatt die Direktkandidaten der einzelnen Parteien vor. Heute: Gabriele triebel. Sie tritt im Stimmkreis Fürstenfeldbruck-West/Landsberg an.

Gabriele Triebel (62) wohnt in Kaufering. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder und zwei Enkelkinder Gabriele Triebel ist ausgebildete Diplomsportlehrerin und Landtagsabgeordnete. In Kaufering ist sie Marktgemeinderätin, Kreisrätin im Landkreis Landsberg und Verwaltungsrätin des Klinikums Landsberg.

Was zu erreichen wäre Ihr wichtigstes Ziel im Landtag?

Mein wichtigstes Ziel ist es, dass wir uns in Bayern endlich entschlossen auf den Weg zur Klimaneutralität machen, dass wir die Menschen dabei mitnehmen und soziale Härten ausgleichen.

Inwieweit hat die Corona-Politik Ihre Sicht auf die Politik verändert?

Corona hat gezeigt, dass sich sehr viele Menschen hauptsächlich im Netz informieren. Dabei ist vielen oft nicht klar, welche Informationen glaubwürdig sind und welche nicht. Immer mehr Menschen werden durch die geschickte Manipulation zu Opfern von Desinformationen, Fake News. Politiker haben deshalb verstärkt die Aufgabe, ihre Entscheidungen öffentlich zu erklären und verständlich zu kommunizieren. Wenn daraus kontroverse Diskussionen entstehen, empfinde ich das nicht als Nachteil. Corona hat mir gezeigt, dass wir verlernt haben, mit Anstand zu streiten. Brüllen, auspfeifen und diffamieren jedoch hat uns im demokratischen Miteinander noch nie weitergebracht.

Wie kann Bayern aus Ihrer Sicht seine Klimaziele erreichen?

Bayern benötigt ein wirksames Klimaschutzgesetz mit Plan und Ziel. Das von CSU und FW vorgelegte Klimaschutzgesetz gibt leider weder Maßnahmen noch Ziele vor. Ein erster Schritt bis 2030 muss es sein, den Anteil von Sonnenstrom an unserem Strommix zu vervierfachen und den von Windstrom zu versechsfachen. Dabei müssen wir besonders die Kommunen stärken. Denn dort, wo wir leben, müssen die Maßnahmen für den Klimaschutz umgesetzt werden.

Mittlerweile kann man von einer Kita- und Schul-Misere sprechen. Wie kann man dem entgegenwirken?

In beiden Bereichen fehlen massiv die Fachkräfte. Im Kitabereich sind es 14 500 Erzieher, die momentan in Bayern fehlen. Maßnahmen zur Verbesserung der derzeitigen Situation sind erstens eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen – das heißt vor allem des Personalschlüssels und der Bezahlung (auch Praktika!). Zweitens bedarf es einer besseren staatlichen Betriebskostenförderung sowie drittens einer Vergütung der Ausbildung zur Kinderpfleger. Nötig außerdem: Eine kostenfreie Weiterqualifizierungen für Quereinsteiger und: Die Kita-Mittel aus dem Bund – immerhin über 500 Millionen Euro jährlich – müssen vollständig in die Qualität, statt in Beitragsentlastungen fließen.

Im Schulbereich fehlten letztes Schuljahr in Bayern bereits rund 4000 Lehrkräfte, im neuen Schuljahr werden es noch mehr sein. Die Staatsregierung muss hier alle Hebel in Bewegung setzen, damit in jeder Schule in jeder Unterrichtsstunde auch eine Lehrkraft im Klassenzimmer steht. Zum anderen wissen wir nicht erst seit Corona, dass auch in Bayern der Schulerfolg der Kinder und Jugendlichen hauptsächlich vom Elternhaus abhängt. Deshalb ist es unsere Aufgabe, jedem Kind gerecht zu werden, egal ob es hochbegabt ist oder Schulbegleitung bedarf. Dazu benötigen wir in den Schulen mehr individuelles und selbstgesteuertes Lernen für die Schüler. In naher Zukunft wird auch Künstliche Intelligenz in der Bildung eine große Rolle spielen. Deswegen müssen wir unseren Kindern noch viel mehr künftig relevantere Fähigkeiten vermitteln – die vier „K“s: Kreativität, Kritisches Denken, Kollaboration und Kommunikation. Beides, mehr individuelles, selbstgesteuertes Lernen und die 4 Ks werden der Schlüssel für die Bildung der Zukunft sein.

Wie kann man dem Fachkräftemangel insgesamt begegnen?

Auf dem Hintergrund, dass die geburtenstarken Jahrgänge jetzt in Rente gehen, brauchen wir jeden Kopf für den Arbeitsmarkt, um unseren Wohlstand zu sichern. Die ersten Grundlagen für die spätere Berufsausbildung werden vor allem in der Schule gelegt. Deshalb drängen wir in den Schulen auf mehr Praxisbezug, das heißt, dass sich Kinder und Jugendliche bereits hier besser ausprobieren und ihre Talente entdecken können. Die Möglichkeit, einen Lehrberuf zu ergreifen und mit diesem einen erfolgreichen Berufsweg einschlagen zu können, muss in allen Schularten intensiver vermittelt werden. Unserer langjährigen Grünen-Forderung, dass auch die Meisterausbildung kostenfrei ist, wurde jetzt endlich entsprochen. Ausländischen Bewerbern muss schneller die Möglichkeit gegeben werden, in den deutschen Arbeitsmarkt zu kommen.

Was machen Sie am liebsten, wenn Sie gerade nicht für die Politik unterwegs sind?

Zum einen natürlich Sport! Entweder spiele ich Badminton mit einer Betriebssportgruppe, Basketball mit anderen ehemaligen Leistungssportlerinnen, fahre Mountainbike oder gehe mit meinem Hund joggen, alles so, wie es mein Terminkalender halt zulässt. Zum anderen versuche ich, so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie, vor allem unseren Enkeln, zu verbringen.

