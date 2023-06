Wahlauftakt und Abschied bei den Grünen

Teilen

Starteten offiziell in den Wahlkampf (v.l.): Bezirkstagskandidat Lysander Loosen, Spitzenkandidatin Katharina Schulze, der scheidende Landtagsabgeordnete Martin Runge, Landtags-Kandidat Andreas Birzele, Landtagsabgeordnete Gabriele Triebel, und Bezirkstags-Kandidat Christian Huber. © Peter Weber

Der Kreisverband der Grünen läutet den Landtagswahlkampf ein. Verbunden ist er mit dem Abschied des langjährigen Abgeordneten Martin Runge.

Landkreis – Als parteifreier Gast musste man einiges an Sitzfleisch mitgebracht haben, um das gesamte Programm genießen zu können. Eine Dreiviertelstunde verging mit Umarmungen und der Versorgung mit Nahrhaftem (alkfreies Lammsbräu oder Bio-Currywurst), bis Moderator Lucas die beiden Kreisvorsitzenden als erste Redner ankündigen konnte.

Erst nach deren Begrüßung wurde die Bühne frei für die Abgeordnete Gabi Triebel, die ihren ausführlichen Vortrag mit einem „Wow, ihr seid klasse“ begann und mit einem „Prost auf uns Grüne“ abschloss. Dazwischen ging es etwa um Söders unzureichende Schwimmbadförderquote und ganz grundsätzlich darum, „dass alle auf dieser Erde gut leben können und dass auch diese Erde mit uns leben kann“.

Ihr Kollege in spe, der Direktkandidat im Brucker Osten Andreas Birzele, arbeite sich vor allem an Hubert Aiwanger und dessen berüchtigter Erdinger Rede ab: „Wie tief kann man noch sinken, wie viel vom eigenen vergorenen Apfelsaft muss man getrunken haben, um so was von sich zu geben?“ Birzele war übrigens der einzige Redner, der auch selbstkritische Töne anklingen ließ. Es laufe „nicht alles optimal in Berlin,“ aber lieber manchmal falsche Entscheidungen treffen, als gar nicht anzupacken.

Es folgte ein Intermezzo der Grünen Jugend („Wir sind die Partei, die den Planeten am wenigsten zerstört“), ehe die von Lucas umarmte „liebe Katha“ zu Wort kam. Landtagsfraktionschefin Schulze erwähnte auch die „tollen Bezirkstagskandidierenden“ des Kreisverbands und war der „lieben Beate sehr sehr dankbar“, weil die als Bundestagsabgeordnete eine Regierung unterstütze, mit der es beim Klimaschutz endlich vorangehe. Die CSU dagegen habe von moderner Wirtschaftspolitik „keine Ahnung mehr“: Denn auch günstiger, sauberer Strom bedeute Wirtschaftsförderung. Darum brauche es die Grünen in der bayerischen Regierung. Und dann „umarmen wir uns beim nächsten Sommerfest ganz doll.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Beate Walter-Rosenheimer hielt die Laudatio auf den nach 27 Jahren abtretenden Kollegen im Landtag. Der habe früher als andere auf gigantische Fehlinvestitionen (Transrapid, zweite Stammstrecke) hingewiesen, und sei trotz seiner manchmal peniblen Art ein kreativer Kopf, wie nicht zuletzt der berühmt gewordene Claudia-Roth-Parodieabend in der Gröbenzeller Hexe gezeigt habe. „Lieber Martin, du hast auf deine eigene Art für und gegen vieles gekämpft. Du bist für mich im besten Sinne unbequem.“

Runge erhielt stehende Ovationen und als Abschiedsgeschenk eine Torte in S-Bahn-Form, damit er die S 4 und die Stammstrecke nicht vergesse. Der „liebe Martin“ passe eigentlich gar nicht zu ihm, meinte er in seinen Dankesworten, denn als „nicht unbedingt stromlinienförmiger“ Grüner habe er auch mit dem Schwarz-Weiß-Denken vieler Parteifreunde manchmal seine Probleme gehabt. Runge versprach den Gästen, weiterhin ein rühriger Kreisrat zu bleiben, und drohte mit seiner Rückkehr „in fünf oder zehn Jahren, wenn ihr euch nicht anstrengt und was zerreißt“. (Olf Paschen)