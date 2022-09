„Fire Fighting Farmer“: Landwirte helfen künftig beim Löschen

Die Gefahr von Wald- und Flächenbränden steigt. Daher setzt die Feuerwehr verstärkt auf Zusammenarbeit mit Landwirten. Brucks Feuerwehrreferent Andreas Lohde (r.) überreicht zusammen mit Stadtbrandmeister Manuel Mai (l.) eine entsprechende Fire-Fighter-Tafel an Landwirt Andreas Schmid (Aich). © mm

Wohl noch nie gab es so viele Waldbrände in Deutschland wie heuer. Die Stadt Fürstenfeldbruck setzt deshalb bei der Bekämpfung dieser Feuer künftig auf eine Kooperation mit Landwirten. Diese können mit Güllefässern innerhalb kurzer Zeit große Mengen Löschwasser an den Brandort bringen.

Fürstenfeldbruck – „Kommt es bei einer Wetterlage wie in den vergangenen Wochen – also große Trockenheit in Verbindung mit kräftigem Wind – zu einem Flächenbrand auf einem Feld, so können die Flammen hier schnell außer Kontrolle geraten, wenn nicht zügig adäquat regiert wird“, erklärt Fürstenfeldbrucks Feuerwehrreferent Andreas Lohde. Er verweist darauf, dass gerade an der Übergangszone von forstlicher oder landwirtschaftlicher Vegetation zur Infrastruktur der Siedlungsgebiete bei Trockenheit die Gefahr der Brandausbreitung mit großem Schadenspotenzial besteht.

Für das schnelle und effiziente Eingreifen hat die Stadt sich nun um die Unterstützung von einem halben Dutzend Landwirten bemüht. Die Landwirte besitzen Güllefässer mit einem Fassungsvermögen zwischen 6000 und 10 000 Liter. Bei akuter Waldbrandgefahr haben sich einige bereit erklärt, ihre Fässer vorsorglich mit Wasser zu füllen, um zügig zum Brandherd ausrücken zu können.

Andere haben zugesagt, dass sie im Brandfall schnell zur Stelle sind, um die Wasserversorgung zu sichern oder die Brandbekämpfung vorzunehmen. „Die Güllefässer verfügen über Pumpenleistungen und Fassungsvermögen, die kein Feuerwehrfahrzeug im Stadtgebiet liefern kann,“ meint Stadtbrandmeister Manuel Mai.

Die Landwirte, die an dem Projekt teilnehmen, bekommen ein Schild, das auf die ehrenamtliche Hilfe hinweist. „Die Aufschrift „Fire Fighting Farmer“ (Brandbekämpfender Landwirt) weist die Bauern als schlagkräftige Helfer der Feuerwehr aus“, erklärt Ideengeber Lohde.

