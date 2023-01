Mit Française: Ball-Tradition der Bauern lebt weiter

Von: Hans Kürzl

Zur Eröffnung gab es die Française: Es hatten sich genug junge Tanzpaare gefunden, die die Veranstaltung mit dem Traditionstanz eröffneten © Weber

Der Ball der Landwirtschaft ist zurück: 420 Gäste genossen die Traditionsveranstaltung.

Fürstenfeldbruck – Besonders erfreulich war, dass der Eröffnungstanz – die Münchner Française – trotz einiger Widrigkeiten im Vorfeld stattfinden konnte. Dazu hatte es aber einige Werbung gebraucht.

Fesch hergerichtet

Es ist der Moment, auf den viele im Saal des Veranstaltungsforums gewartet haben. Acht junge Tanzpaare, festlich gekleidet und fesch her gerichtet, betreten das Parkett und eröffnen den Ball der Landwirtschaft, der endlich wieder stattfinden kann. Dieser eine Tanz, die sogenannte Münchner Française, hat Tradition – heuer war aber nicht sicher, ob es sie überhaupt wieder geben wird.

Die Anzahl der Tänzer hat gerade so gepasst. „Weniger hätten es fast nicht mehr sein dürfen“, erklärte Irmi Wörle, ehemalige Vorsitzende der Frauengruppe des Verbands für landwirtschaftliche Fortbildung (VlF), der den Ball veranstaltet. Die Wirkung des Tanzes hätte sich sonst gar nicht mehr richtig entfalten können.

Ohne Schule

Deshalb habe sie vier Wochen lang auf allen Kanälen und Netzwerken nachgefragt, wer dabei sein will. Dass es die Landwirtschaftsschule in Fürstenfeldbruck nicht mehr gibt, habe die Suche nicht einfacher gemacht. „Es würde aber etwas sehr Wichtiges fehlen, wenn wir die Française nicht mehr hätten“, betonte Wörle.

Wenn die Jungbauern ihren Tanz absolviert haben, dann ist die Tanzfläche freigegeben für die anderen Gäste. Das Parkett war stets gut bevölkert. Immerhin hatte der Verband eine Devise in der Krise ausgegeben: „Wir wollen uns die Lebensfreude nicht nehmen lassen und feiern wieder zusammen“, heißt es im Rundbrief.

Persönliche Kontakte

So sieht das etwa auch der Geiselbullacher Gutsbesitzer Johann Stürzer. „Die Leute wollen Kontakt, wollen mit Stil feiern.“ Es sei seiner Meinung nach für die Darstellung in der Öffentlichkeit von Bedeutung, dass sich die in der Landwirtschaft tätigen Menschen auf dem gesellschaftlichen Parkett bewegen können. Außerdem würden persönliche Kontakte gepflegt. „Gerade nach der Coronapause ist das wichtig.“ Er selbst genieße den feierlichen Rahmen dieses Balles. „Eine Tradition, die beibehalten werden sollte.“

Die neue Führungsspitze des VlF-Kreisverbandes um Veronika Strobl und Josef Mayer ist jedenfalls zufrieden, auch mit der Besucherzahl von 420. Die beiden moderierten die Veranstaltung heuer zum ersten Mal. Ein wenig Lampenfieber hätten sie gehabt, gestand Strobl. „Am Ball haben wir jedoch schon öfter teilgenommen“, ergänzte Mayer. Das Gefühl, Teil dieser Veranstaltung zu sein, sei großartig.

