Langzeit-Defekt an Geldautomat verärgert Postbank-Kunden

Seit nun schon fast zwei Wochen ist der Geldautomat in der Postbank-Hauptstelle an der Fürstenfelder Straße kaputt. Und das könnte noch einige Zeit dauern.

Fürstenfeldbruck - Die Pressesprecherin des in Bonn ansässigen Unternehmens macht den Brucker Kunden jedenfalls keine große Hoffnungen: „Wir arbeiten an der Behebung der Störung, aber es wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, erklärte Iris Laduch auf Tagblatt-Anfrage. Mittlerweile sind zeitweise auch die beiden Terminals für Kontoausdrucke und Überweisungen außer Betrieb.

Am Brucker Standort sei die Funktionsfähigkeit der SB-Geräte aufgrund eines defekten Kabelbaums gestört. Immer wieder kommt es in der Filiale zu derartigen Pannen, noch nie aber dauerten sie so lange. Postbank-Kunden werden an die Automaten der Partner-Geldinstitute in der Innenstadt (Commerzbank und Deutsche Bank) verwiesen. Auch dort können sie gebührenfrei Geld von den Automaten abheben.